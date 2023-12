Violeta Mangriñán conoce a su suegro tras casi cinco años de relación con Fabio Colloricchio

La Navidad es una fiesta que se caracteriza, entre otras cosas, por los encuentros y reencuentros, sobre todo con familiares. También, muchos aprovechan estos días tan especiales para presentar a sus seres queridos a su pareja sentimental. Y si no, que se lo digan a Violeta Mangriñán, que por fin ha podido conocer a su suegro.

La influencer y Fabio Colloricchio llevan cinco años juntos, tienen una hija en común y esperan la llegada de otro bebé para principios de 2024. No obstante, aunque su relación no deja de afianzarse, a pesar de no estar casados, aún no ha tenido ocasión de conocer al padre de su novio.

"Poco se habla que después de casi 5 años con Fabio y dos hijas en común, voy a conocer a mi suegro en persona por primera vez", escribía Violeta en sus redes sociales.

Violeta junto a Fabio, su suegro y su hija Gala. @violeta (INSTAGRAM)

Tras ello, la que fuera concursante de Supervivientes compartía un vídeo en el que mostraba cómo habían sido esos primeros instantes junto a su suegro. En el mismo, también se podía ver a la pequeña Gala, quien sonreía al ver, por primera vez en persona, a su "nonno", como llama cariñosamente a su abuelo.

"No todos los días está aquí el nonno", escribió la creadora de contenido en un post de su Instagram. Aunque no se habían visto nunca en persona, sí lo habían hecho en numerosas ocasiones a través de videollamadas. El motivo no es otro que la distancia, y es que el padre de Fabio vive en Argentina.

Los padres del argentino llevan años separados y, mientras que la extronista de Mujeres y hombres y viceversa nunca había visto en persona a su suegro, mantiene una estrecha relación con su suegra. Violeta la conoció casi a la vez que a él. La influencer y el argentino se conocieron en Supervivientes y Alicia, la madre del cantante, era su defensora en plató.

Aunque la relación con su suegra no empezó muy allá, ahora se llevan muy bien. De hecho, esta viaja a menudo de Italia, donde reside, a España para ver a su nieta.