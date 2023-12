Los signos del zodiaco y los regalos de Reyes

De nuevo, un año más, vamos a recordar aquellos regalos y detalles que más podrían llegar al corazón a cada uno de los signos del zodiaco. Sin duda esto es algo que está relacionado con la personalidad y modo de ver la vida de cada uno de ellos. Y también recordamos, una vez más, que en un asunto tan particular como este también podremos ver personificadas las profundas diferencias que existen entre los signos. Por eso conocerlos bien puede ser una excelente ayuda para que así podamos acertar con nuestro obsequio.

ARIES

Estas personas no suelen ser demasiado amantes de las tradiciones y a veces no son muy detallistas, pero naturalmente, sin duda les encanta recibir regalos. Dado su carácter hiperactivo, amor a los deportes y tendencia a vivir el presente, sin duda acertaremos siempre regalando ropa y artículos de deporte, y si predomina el color rojo les gustará más. Sin embargo, en el caso de una chica, además de lo anterior, también se puede probar con alguna gema o bisutería, pero de color rojo o con una piedra preciosa de este color.

TAURO

A estos nativos sí que les gusta muchísimo más tanto hacer como recibir regalos y todo tipo de detalles en estos días navideños, especialmente objetos de belleza o de ornamento, pero que sean de cierto valor. También prendas de marca y en el caso de las mujeres unos zapatos especialmente bellos. El verde es su color, pero también tonos cálidos suaves y sensuales como el pastel o el amarillo tostado. Asimismo, para las chicas una joya o una bisutería de color verde. Objetos de buen gusto para enriquecer más el hogar.

GÉMINIS

Aquí estaríamos ante el intelectual del zodiaco, el gran gurú de las comunicaciones, los contactos y el aprendizaje. Por eso los regalos ideales para estos nativos serán aquellos que se relacionen o potencien todos estos asuntos, especialmente los libros, y mucho mejor aún si nos enteramos del tipo de temática que le interesa a esa persona. También algún teléfono móvil de última generación o un ordenador ultramoderno. A las mujeres las joyas o bisutería de colores amarillentos, especialmente el topacio y ojo del tigre.

CÁNCER



El hogar, la familia y el pasado son las grandes temáticas relacionadas con estos nativos, y no hay duda de que cualquier regalo relacionado con estos asuntos captará su atención y sin duda su interés. Pero si tiene hijos también ropa o cosas para los niños, que se convertirán en su gran pasión. Antigüedades, algún libro de historia o que hable sobre el pasado, joyas, utensilios, monedas u ornamentos de plata, el metal de Cáncer. Además, en el caso de las mujeres, alguna perla, selenita o cuarzo tallado. Utensilios para el hogar.

LEO

A los reyes del zodiaco jamás hay que cometer el error de regalarles una baratija o algo de poca o ninguna calidad; para eso es mucho mejor no regalarles nada. A los hijos del Sol les atraen los regalos caros y de marca, con garantía de calidad, y, por encima de todo, muy aparentes. En este caso, siempre será mucho mejor pasarse que no llegar. Si queréis regalarle alguna joya deberá ser de oro, pero nunca de bisutería barata porque no lo perdonará. Adornos de lujo que den lustre al hogar o alguna obra de arte de gran valor.

VIRGO

Para estos nativos perfeccionistas en extremo, lo verdaderamente valioso e importante es que los regalos de reyes sean cosas útiles y que puedan paliar alguna necesidad o carencia que se de en este momento: ya sea ropa, zapatos, cosas relacionadas con el hogar o con el trabajo y también aquellas que contribuyan a la salud y el bienestar. También, debido a su relación con la influencia de Mercurio, libros (de algún tema que le interese especialmente), un ordenador o una Tablet, objetos de escritorio. Cosas que él necesite.

LIBRA

Considerado como un signo relacionado con la belleza y el arte, los regalos para estos nativos tendrán que ir en esa dirección, y quizás más si se trata de una mujer. Lo importante para ellos no es que sean muy caros u ostentosos, sino que sean de buen gusto y, especialmente, que contribuyan a la armonía, ya sea de su casa o de su persona. Los objetos de adorno o de belleza ya sea en forma de ropa, cosméticos, alguna obra de arte, ropa o zapatos. Para las mujeres las gemas de color azul o verde, muy especialmente el zafiro.

ESCORPIO

En este caso el camino estaría bastante claro, porque a los hijos de Plutón les encantan y atraen todos los objetos y libros relacionados con el mundo esotérico, el tarot y la astrología, la magia y hechicería. Por ejemplo, una baraja de tarot o un libro sobre la muerte y el más allá, entre otras muchas cosas. También, por otro lado, la ropa de cuero negra, que resalte el lado más sensual. En el caso de joyas y gemas han de ser siempre de color rojo intenso. Finalmente, todo aquello que ayude a potenciar el erotismo y pasión.

SAGITARIO

Los centauros son amantes de los deportes y actividades al aire libre e igualmente se sienten muy atraídos por los animales domésticos, y una mascota puede ser un regalo tan ideal como inesperado, también la ropa o artículos deportivos. En su fondo más profundo les atrae mucho lo espiritual y lo religioso, de manera que algún objeto de este tipo les podría agradar y sorprender: un ángel o una cruz de gran belleza. Finalmente, en el caso de joyas o gemas, las que se asocian con el signo son la amatista y la turquesa.

CAPRICORNIO

Para estos nativos reviste una gran importancia todo lo tradicional, pero también que, se trata de lo que se trate, esté bien visto por los demás y merezca su aprobación. Valoran especialmente las cosas valiosas y de marca, pero también que sean de corte clásico. La ropa ha de ser de tonos oscuros y lisos, y los zapatos de corte clásico. También los libros pueden tener éxito con estos nativos, ya que suelen pasar mucho tiempo en el hogar. Y entre las joyas y gemas aquellas que sean de un color oscuro o negro (azabache).

ACUARIO

Con estos nativos lo más importante siempre es sorprenderles, regalarles algo que no se esperaban, sobre todo algo nuevo y relacionado con el futuro, nuevas tecnologías y todo lo que es vanguardista, un móvil último modelo. Pero curiosamente también sienten atracción por todo lo que es muy antiguo, antigüedades pertenecientes a un pasado muy lejano. Ama con todo su corazón la astronomía, y a veces también la astrología, por ello cualquier libro relacionado con estos asuntos le encantará y le sorprenderá bastante.

PISCIS

La tradición considera a este signo como el más altruista y espiritual de los doce, por ello cualquier regalo relacionado con este ámbito será de gran agrado para estos nativos, sobre todo aquellos que se relacionen con el mundo esotérico, los ángeles o guías espirituales, el tarot o la astrología; o también alguna figura religiosa especialmente vistosa o un bello crucifijo. En el caso de las mujeres, si se opta por una joya o bisutería las gemas más afines son las de color violeta o azul violáceo. También objetos relacionados con la belleza.