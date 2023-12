Los signos del zodiaco y la Lotería de Navidad de 2023

Ya estamos, un año más, tocando la Navidad con los dedos, y como es habitual, esta tiene su arranque con el gran sorteo de Lotería de Navidad del día 22, coincidiendo siempre con la entrada del Sol en Capricornio, el signo que preside la entrada del invierno. Por ello de nuevo vamos a ver, en esta ocasión, qué signos estarían mejor posicionados ante la suerte y tendrían mayores posibilidades de que pudiera tocarles la lotería. Y también veremos, como siempre, los números que están más relacionados con cada signo zodiacal.

ARIES

También este año partiréis con buenas perspectivas de cara a que la lotería pudiera daros alguna alegría, ya que recibiréis excelentes influjos de Mercurio, Venus y, sobre todo, de Marte, que es vuestro planeta regente. Además, las perspectivas podrían ser mayores si compráis un décimo en el transcurso de algún viaje o en otra provincia distinta a donde vivís. También si os lo regala alguien que venga de lejos. Como ya sabéis, el 9 es vuestro número, así como todas las combinaciones o múltiplos del mismo, no lo olvidéis.

TAURO

El tránsito de Júpiter, el más afortunado de los planetas, por este signo, va a aumentar de forma considerable vuestras posibilidades de que la lotería os de alguna alegría estas Navidades. Como ya sabéis, el 6 y el 2 son los números más afines con vuestro signo, el primero pertenece a vuestro regente, Venus, y el segundo a la Luna, de gran influencia sobre Tauro. Júpiter gobierna los viajes y la suerte podría ser mayor si compráis un décimo en el transcurso de algún viaje o en otra provincia, o si os lo regala alguien que va de paso.

GÉMINIS

Estos días Mercurio, vuestro regente, junto con Venus y Marte, transitarán por la casa séptima, lo que significa que de cara a la lotería la suerte podría ser mayor en el caso de que el décimo os lo compre u os lo regale vuestra pareja o algún otro ser querido, puesto que en estos momentos la suerte os vendrá de la mano de ellos. Pero no debéis olvidar que el 5 es vuestro número y el de Mercurio, así como los múltiplos del mismo o un número que incorpore el 5 en varias ocasiones o en el encabezamiento, como 5157.

CÁNCER

Este signo va a terminar el año recibiendo muy buenas influencias planetarias, aunque la mejor de todas, Júpiter, se hallará en la casa undécima que gobierna la amistad, por ello vais a partir con ventaja si en esta ocasión vuestro mejor amigo os regala un décimo u os lo compra en nombre vuestro. No es garantía plena de que va a tocar, pero sin duda ayudará a ello. Y como ya sabéis, el 2 y el 7 son los números de Cáncer, sobre todo el primero, ya que está relacionado con la Luna, y las combinaciones que incluyan a ambos.

LEO

El rey de los signos solo puede tener un número que le identifique y le traiga suerte, que es el 1, o también el 10 o el 11, que son los números del Sol por excelencia. Jugar a combinaciones con este número siempre favorecerá la suerte. También un número que represente la fecha de vuestro cumpleaños, ya que Leo y el Sol gobiernan, por encima de todo, el Ego de la persona. Y por lo demás, estáis en un momento claramente afortunado y recibiendo excelentes influencias planetarias, por ello sin duda os conviene probar suerte.

VIRGO

La experiencia nos dice que este signo no suele conseguir las cosas gracias a la suerte, sino por medio de tenaz y constante trabajo. Ahora bien, esto no significa que eso no suceda nunca, y, en cualquier caso, nunca está de más jugar un poquito. Ya sabéis que vuestros números de la suerte son el 3 y el 5, asociados a la influencia de Mercurio, vuestro planeta regente. Y como es natural, también otros números más amplios pero que contengan el 3 y el 5, como por ejemplo el 5031. Si compráis el décimo en un viaje, mucho mejor.

LIBRA

En estos días navideños vais a tener una serie de tránsitos planetarios que indirectamente favorecen el dinero y los asuntos materiales en general, por eso no sería nada insensato probar suerte con la lotería, con moderación, por supuesto. Ya sabéis que vuestros números de la suerte son el 6 y el 8, relacionados el primero con Venus, vuestro regente, y el segundo con Saturno, que es vuestro segundo regente. También las combinaciones en las que estén presentes estos dos números, especialmente el 6, como ejemplo el 61680.

ESCORPIO

El más afortunado de los planetas, Júpiter, se encuentra transitando por la séptima casa y como consecuencia de ello, en estos momentos la suerte os llegará, sobre todo, de la mano de vuestra pareja o incluso vuestro socio o socios en el trabajo. Por ello convendría que el décimo os lo compren u os lo regalen algunas de estas personas, ya que sin duda tendrá un mejor efecto para vosotros. Os recuerdo que vuestros números de suerte son el 9 y, sobre todo, el 13, ambos se encuentran relacionados con Marte y sobre todo Plutón.

SAGITARIO

Este signo se encuentra regido por el afortunado Júpiter, y la experiencia confirma que se trata de uno de los más afortunados del zodiaco, siendo frecuente que tengáis suerte en los juegos de azahar. Pero en estos momentos Júpiter se halla en la casa sexta y gobierna los asuntos relacionados con el trabajo, por esos os traerá algo más de suerte adquirir el décimo en vuestro lugar de trabajo o en el bar donde salís a desayunar. En cualquier caso, ya sabéis que los números de la suerte para este signo serían el 3 y especialmente el 4.

CAPRICORNIO

La tradición vincula a este signo, en gran medida, con la lucha y el sufrimiento, sin embargo, en estos momentos desde hace un tiempo las influencias astrales os favorecen y estáis en un periodo excelente para recoger frutos, y entre ellos no se puede descartar la posibilidad de que os llegue dinero de la lotería, sobre todo si es vuestra pareja quien os compra u os regala el décimo o los décimos que vayáis a jugar. No olvidéis que el 8 es el número gobernado por este signo, al ser el de su planeta regente, el gigantesco Saturno.

ACUARIO

Este no suele ser un signo asociado a la suerte, pero sí tiene una gran relación con todo lo inesperado, por ello los repentinos golpes de fortuna, o justo todo lo contrario, tampoco son tan raros. Este año será mejor que el anterior porque ya no vais a estar bajo el severo yugo de Saturno. Pero sí os interesará saber que, debido a la benéfica influencia de Júpiter, os convendría que sea un familiar directo (padres, hijos, esposa) quien os compre u os regale el décimo o los décimos. Os recuerdo que el 8 y el 17 son vuestros números.

PISCIS

Este será un año un poco difícil para todo lo relacionado con la suerte, porque el severo y adverso Saturno se encuentra en vuestro signo. Pero esto solo significa que conviene actuar con prudencia, no que debáis renunciar a jugar. Lo sensato es jugar poco, pero hacerlo. Y no olvidéis que el 7 es vuestro número de suerte, el número de Neptuno, número espiritual por excelencia. También las combinaciones del 7, como el 17, 27, 77 y otras. El jueves es el día gobernado por Piscis, siempre conviene procurar comprar el décimo un jueves.