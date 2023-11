¿Qué signos del zodiaco son más hogareños? La relación entre el horóscopo y el hogar

Poco a poco nos acercamos al invierno, una estación fría en la que las personas suelen estar con mucha más frecuencia en el hogar y mucho más centrados en la relación con la familia y los hijos. Sin embargo, no todos los signos son hogareños y no a todos les resulta igual de agradable.

El horóscopo y los signos nos dan una pista sobre qué signos son más hogareños y cuáles menos, y sobre cómo vive cada uno de los signos la vida en el hogar y la convivencia con la familia. Así es cómo vive cada signo la vida en el hogar

ARIES

Dadas sus características y su amor por la acción este sería un signo muy poco hogareño, especialmente en sus años de juventud. Del mismo modo que tampoco sentirá ninguna simpatía por el invierno, pero sí se sentirá mucho más feliz en primavera y verano. Por lo general suele estar en casa tan solo lo necesario, pero es fuera de su hogar donde suele desplegar su mayor actividad y vivir sus emociones más intensas. En el mejor de los casos el hogar será para él algo parecido al lugar que elige el guerrero para reposar.

TAURO

Debido a su naturaleza sosegada, sensual y amante de la paz y estabilidad, este signo es mucho más hogareño, y más aún a lo largo del frío invierno. Es en el hogar donde encuentra su oasis de paz, armonía, comodidad, tranquilidad, confort, placer y bienestar. Y, además, todo ello será mucho mejor cuando además pueda estar acompañado de sus seres más queridos. Necesita una gran estabilidad y no le gustan los cambios, por eso acumulará en el hogar toda una serie de cosas materiales que le produzcan placer y felicidad.

GÉMINIS

Debido a su hiperactividad intelectual y física, así como su gran amor por las relaciones y comunicaciones, y a su carácter inestable en general, no estaríamos ante una personalidad hogareña, más bien al contrario, podríamos decir que “se le cae la casa encima”. Tampoco sentirá demasiada simpatía por el invierno, ya que su época dorada es el verano, el tiempo ideal para que pueda mostrarse tal como es, ya que ama los viajes y contactos de todo tipo. Pero en todo convertirá su hogar en un centro de comunicaciones.

CÁNCER

Este es uno de los signos más familiares y amantes del hogar, que sería el lugar donde a menudo encuentran su verdadera paz y felicidad. Y por la misma razón suele sentir simpatía por el invierno o el otoño-invierno, la fría estación que provoca que de forma natural las personas tiendan a refugiarse en el hogar y las familias tiendan a juntarse de nuevo. El hogar es el lugar donde se sienten seguros, a salvo del mundo y sus múltiples peligros, e igualmente es el lugar en el que pueden mostrarse tal como son realmente.

LEO

En lo más profundo de su alma Leo se siente un rey y por tanto el hogar sería, nada menos, que su palacio. Por eso, en la medida en que pueda, lo llenará de lujos y de cosas valiosas y hará lo posible para que tenga la máxima limpieza y pulcritud. También se rodeará de sus familiares y seres queridos que serán para él como la corte de un rey. Debido a su naturaleza solar el invierno no es una estación que le cause mucha simpatía, ya que es el verano donde da siempre lo mejor de sí, pero se sentirá muy cómodo en su palacio-hogar.

VIRGO

Su personalidad introvertida, intelectual y proclive a la melancolía motivará que se sienta especialmente cómodo y encuentre más fácilmente la paz y la armonía en el hogar y junto a sus íntimos, donde podrá ser él mismo y realizar todas aquellas tareas que más le apetecen, eso sí, una vez que haya concluido su trabajo y sus tareas domésticas, porque tiene muy claro que lo primero es la obligación y luego la devoción. Sin duda Virgo es hogareño, pero no es entusiasta del invierno porque este le volvería más melancólico.

LIBRA

Estos nativos siempre buscan el término medio y la armonía en todo, y sucede lo mismo con el hogar porque estamos ante un signo más extravertido y comunicativo, que se desenvuelve estupendamente entre sus semejantes, pero, sin embargo, tampoco se siente mal en el hogar y disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Por temperamento se desenvuelve mejor en el cálido verano que en el frío invierno, pero procurará tener un hogar confortable y bello, que emita una onda armoniosa y donde sea feliz con los suyos.

ESCORPIO

La personalidad volcánica, apasionada y guerrera de Escorpio no armoniza muy bien con la paz del hogar, y por esto mismo su hogar no suele ser un remanso de paz, sino que no es raro que predomine en él un ambiente intenso y explosivo. Por lo demás, este signo no puede considerarse ni hogareño ni tampoco lo contrario, aunque su naturaleza introvertida, hermética y de profunda vida interior tiende a empujarlo un poco más hacia el hogar y también a etapas del año como el melancólico otoño y el frío y árido invierno.

SAGITARIO

Por lo general, el optimista y extravertido Sagitario se sentirá bastante más feliz en el contacto con la naturaleza, viajando, relacionándose y descubriendo nuevos lugares y personas que, entre las cuatro paredes del hogar, por muy agradable que pueda ser este. Desde luego que él hará lo posible para que sea un lugar de lo más bello y confortable. Y, asimismo, también se va a sentir bastante mejor en el tiempo de primavera y verano que en medio de la hostilidad del invierno. Estaríamos ante una de las naturalezas más vitales.

CAPRICORNIO

La personalidad de los hijos de Saturno potencia la vida interior y la introversión en muy alto grado, por ello los encontraríamos claramente entre las personalidades más hogareñas y que más se refugian y hallan su felicidad en la familia. También su personalidad tiene una gran afinidad con el invierno, que es el periodo en el que reinan Capricornio y su regente Saturno, y en el que estos nativos se encuentran más y mejor a sí mismos. Generalmente su hogar tendrá mucho de tradicional y clásico, y en él habrá antigüedades.

ACUARIO

Este es un signo vanguardista y que mira al futuro, por eso el hogar de los hijos de Urano tiene que ser distinto, tener un toque “diferente”, destacar por alguna razón, distinguirse de los demás tanto si es para bien como para mal. Puede ser realmente futurista, o, por el contrario, muy tradicional y antiguo, pero siempre tendrá algo que le distingue de otros hogares. Y aunque Acuario es un signo extravertido y comunicativo, sin embargo, en realidad son más hogareños de lo que parece, sin embargo, les encanta el Sol y el verano.

PISCIS

En el hogar de los hijos de Neptuno encontraremos siempre algún toque “espiritual” o hasta incluso “místico”, a menudo veremos algún libro de astrología o tarot, o alguna imagen o un cuadro de tipo religioso que conformaría el ambiente ideal para estas personas. Debido a su carácter inestable pueden sentirse felices en el hogar, pero igualmente aman la naturaleza y los viajes. No obstante, debido a su gran sensibilidad y profunda vida interior, quizás se podrá sentir mejor en el introvertido invierno que en el expansivo verano.