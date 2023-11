Los signos del zodiaco y su actitud frente a la muerte

El momento no podía ser más oportuno, en estos días se han celebrado las mayores fiestas relacionadas con la muerte: Halloween, el día de Todos los Santos, el día de las Ánimas y muchas otras a nivel mundial, coincidiendo con el final de octubre y comienzo de noviembre.

Por lo tanto, estudiaremos como suele vivir cada signo del zodiaco, algo tan trascendental como la muerte, y, por otro lado, a nivel general, cuál suele ser la causa de la muerte de cada uno de los signos. Se trata de un gran acercamiento a esta temida realidad.

ARIES

Su innato amor al riesgo y su carácter temerario le llevan a que en muchas ocasiones el final de su vida se deba a accidentes, traumatismos o hasta incluso ser víctima de algún crimen. Debido a su atropellado modo de vivir y su tendencia a ir hacia el peligro, hay muchos casos en los que no suele llegar a una edad muy avanzada, a pesar de gozar de una vitalidad superior a la normal. Habitualmente vive el presente y no piensa en la muerte, o no la teme. También suele morir a menudo debido a ictus y derrames cerebrales.

TAURO

El prudente y sensual Tauro tiende a cuidar su salud y teme a la muerte en mayor o menor medida, por eso procura alejarla de su vida y no es infrecuente que sus nativos sean longevos. Tiene una gran vitalidad y un lento desgaste de la vida, al evitar, por lo general, las situaciones de mayor tensión. La buena vida y los placeres suelen ir minando poco a poco su organismo. Los riñones y el hígado suelen ser sus puntos más débiles y en edad avanzada sufrirían enfermedades crónicas de tipo metabólico, que le llevan a la muerte.

GÉMINIS

Estos nativos viven intensamente el presente y procuran alejar de su vida reflexiones trascendentales sobre la muerte. Además, despliegan una intensa actividad intelectual y física que les impide obsesionarse con un asunto como este. Se centran en lo concreto y en los asuntos de este mundo. En algunos casos sí puede interesarse por investigar sobre la muerte y el más allá, pero desde un punto de vista intelectual y científico. El aparato respiratorio es su punto más débil y suele morir de alguna enfermedad neumológica.

CÁNCER

Este es el signo más sensible del zodiaco y uno de los que tiene más vida interior. Por su carácter impresionable, imaginativo y vulnerable, sí temerá a la muerte y a todo lo desconocido y amenazador. Por otro lado, tiene un fuerte instinto de conservación y a menudo una larga vida gracias a que, por un lado, se cuida mucho, y, por otro lado, elude las situaciones de máximo riesgo. El aparato digestivo, los pechos y la matriz serían sus puntos más débiles y suelen estar relacionados con la causa que producirá su fallecimiento.

LEO

Considerado como el signo de mayor vitalidad y fortaleza a un nivel físico, mientras que en lo psíquico tiene un gran valor y gran fe en sí mismo y no teme a la muerte. Además, su enorme actividad, gran desgaste físico y valor heroico en las situaciones de peligro suele llevarle a una muerte prematura en muchos de los casos. Físicamente, su punto flaco es el corazón y el aparato circulatorio en general; el infarto es la típica muerte de estos nativos y también la insuficiencia cardiaca, los aneurismas y otras patologías circulatorias.

VIRGO

Intelectual, muy perfeccionista y escrupuloso, tiende a agobiarse con las cosas al desear controlarlo todo, también hacia el pesimismo, la melancolía, la ansiedad y todo tipo de miedos, y la muerte es uno de ellos, a veces de los que más para estas personas de gran inteligencia. Al mismo tiempo, esto se atenúa bastante porque centrará su atención en todo lo terrenal y en los asuntos cotidianos y solo cree en aquello que ve o está científicamente demostrado. Suele morir de alguna enfermedad pulmonar o del aparato digestivo.

LIBRA

Tras su gran cordialidad y cercanía se ocultaría una de las personalidades más pesimistas o melancólicas y debido a su visión fatalista de la vida puede sentir una gran angustia ante la muerte, sobre todo cuando ya se acerca a la segunda mitad de la vida. Libra rige los riñones y el sistema urinario en general, también la columna vertebral, y se le relaciona especialmente con la diabetes. Al final de su vida suele morir debido a la diabetes o a enfermedades metabólicas y renales. Este sería uno de los que más temen a la muerte.

ESCORPIO

Teme a la muerte, pero al mismo tiempo le atrae con mucha fuerza y busca investigar y experimentar en esos campos, incluso aunque corra peligro. Todo lo que aterroriza a los demás a Escorpio le atrae profundamente: la muerte, el más allá y todo lo relacionado con estos temas. También le atraen los peligros de todo tipo y en muchos casos la muerte puede llegar debido a alguna acción temeraria, traumatismo, accidente o incluso asesinato. Gobierna los genitales y la vejiga, también en colon y el ano. Por ahí vendrá la muerte.

SAGITARIO

En este caso, su optimismo innato le hace ver la muerte como una gran aventura, un largo viaje repleto de cosas por descubrir. En muchos casos no la teme y está seguro de que tras ella aguarda otra vida mucho mejor. Vuestro gran amor a los viajes hace que en muchos casos la muerte se produzca muy lejos del país o se relacione con un viaje. Sagitario posee una vitalidad superior a la normal y suele ser muy apto para los deportes. Sus puntos débiles son el hígado y los muslos, también los pulmones y la sangre. Da vida larga.

CAPRICORNIO

Estos nativos están habituados a hacer frente a las mayores pruebas y sufrimientos. Son pesimistas y ven más fácilmente las limitaciones y el lado malo de las cosas. Ante la muerte se muestran estoicos, la temen, pero al mismo tiempo la aceptan. Todo lo toman muy en serio y superan sus temores con una voluntad de hierro, al igual que su firmeza y determinación. Suelen tener una larga vida y estar entre los más longevos. Muerte por enfermedades crónicas que en la vejez les van a ir consumiendo y debilitando poco a poco.

ACUARIO

Estas personas se caracterizarían por una gran vitalidad intelectual y espiritual frente a una vitalidad física inferior a lo normal, cosa que se nota especialmente pasados los 40 o 50 años. Tienen predisposición a los problemas circulatorios (mala circulación), trastornos nerviosos y los problemas relacionados con la vejiga. Ante la muerte, su actitud estaría entre el estoicismo y a veces un tanto fatalista, la acepta como algo inexorable, aunque dentro de una visión pesimista de la existencia. A veces la muerte es repentina e inesperada.

PISCIS

Este suele ser uno de los signos más vulnerables y de menos vitalidad, a lo que se une su gran hipersensibilidad. A menudo suelen ser personas espirituales y creen en una vida mejor tras la muerte, lo que hace que su temor sea menor. Suele tener bajas las defensas y enfermará con una cierta facilidad, sobre todo tiene una gran sensibilidad a las infecciones, virus, intoxicaciones y también a las alergias. Pero en otros casos ellos mismos pueden autodestruirse mediante las drogas o el alcohol. Riesgo de muerte por envenenamiento.