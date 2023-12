14315, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 14315 que ha sido vendido en Madrid y Parla (Madrid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo es apostar 20 euros por un número específico y ese décimo es tuyo exclusivamente (siempre que no lo hayas compartido). Además, el décimo es emitido por la Administración.

En cambio, las participaciones son fracciones o porciones del valor total del billete y pueden ser emitidas por personas, asociaciones o empresas en lugar de ser emitidas por las Administraciones oficiales. El costo y el premio de una participación son menores que los de un décimo. Es importante tener en cuenta que algunas participaciones, como las de viajes de estudios o asociaciones benéficas, pueden tener un costo superior al valor real jugado.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 números posibles en el bombo. Esto significa que solo tienes un 0,001% (una entre 100.000) de posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, cuantos más décimos juegues, mayores serán tus probabilidades. Además, si ampliamos el abanico y consideramos la probabilidad de ganar cualquier premio en la Lotería (no solo el Gordo), las posibilidades aumentan al 5%. Y si solo esperas recuperar lo invertido con el reintegro, las probabilidades son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos utilizados. Es importante entender lo que representa cada uno.

- Número: es una combinación única compuesta por cinco cifras impresas en cada décimo. En total existen 100.000 números disponibles para el sorteo (del 0 al 99999).

- Décimo: es la unidad básica del juego y equivale a una décima parte del billete completo. Cada ciudadano puede comprar uno o más décimos con el mismo número, pero cada décimo cuesta 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

- Billete: está compuesto por diez décimos del mismo número. Comprar un billete implica desembolsar 200 euros, ya que corresponde al valor total de los diez décimos. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás 4 millones de euros.

- Serie: es un conjunto formado por un billete de cada número disponible en el sorteo de la Lotería de Navidad. En esta edición, hay disponibles 185 series (equivalentes a 1.850 millones de décimos).

Estas son las principales diferencias entre los términos utilizados en la Lotería de Navidad. Es importante tener claridad sobre ellos, especialmente si se ha sido agraciado con algún premio.

Recuerda que aunque no hayas ganado el Gordo, cualquier premio en la Lotería de Navidad puede ser una alegría para empezar las fiestas con un poco más de dinero en el bolsillo. ¡Felices fiestas y mucha suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.