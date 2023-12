19647, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 19647 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Cuenca, en Cádiz, en Bailén (Jaén), en Madrid, en Aldaia y Valencia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Si tienes la suerte de ser poseedor de un décimo con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado o roto, no debes preocuparte. No intentes pegar los trozos ni hacer ningún tipo de reparación casera, ya que eso podría considerarse una falsificación. Lo mejor que puedes hacer es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el daño es muy grave y no se puede confirmar su autenticidad en la administración, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la fortuna de ganar un premio en la Lotería de Navidad, como por ejemplo el Gordo o uno de los grandes premios, sí deberás declararlo a Hacienda y pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, en el caso de la pedrea y otros premios menores, no será necesario hacer ninguna declaración ni pagar impuestos. Al reclamar el premio en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte en caso de ser necesario.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra cada año el 22 de diciembre. Consiste en un sorteo donde participan 99.999 números y bolas que se encuentran dentro de los famosos bombos utilizados en este evento. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo que contiene los números y luego otra bola del bombo que contiene los premios correspondientes.

En total, este sorteo reparte 2.520 millones de euros en premios y cuenta con 172 millones de décimos emitidos, divididos en 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete está formado por diez décimos y tiene un costo unitario de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser uno de los sorteos que más premios reparte en España. En total, son premiados alrededor de 26 millones de décimos después del sorteo celebrado el día 22 de diciembre.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante las fiestas navideñas en España. Aunque ganar la pedrea no te convertirá automáticamente en millonario, recibir un premio siempre es motivo para celebrar y alegrarse durante esta época del año.

Recuerda que si tu décimo resulta dañado, es importante acudir a una administración de Loterías para verificar su autenticidad. Además, no todos los premios están sujetos a impuestos, por lo que es importante conocer las reglas fiscales correspondientes.

Disfruta del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y ¡buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.