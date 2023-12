79124, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 79124 que ha sido vendido en Vejer de la Frontera (Cádiz), en Santa Maria de Guia (Las Palmas), en León, en Madrid y en Écija (Sevilla).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual de Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre los participantes afortunados. Uno de los principales y más numerosos es el conocido como "la pedrea". En total, se otorgan 1.794 números agraciados en esta categoría específica del sorteo navideño. Cada uno de estos números tiene asignada una serie completa y está dotado con un premio en metálico valorado en 1.000 euros por serie ganadora (es decir, por cada boleto completo). Si se tiene únicamente un décimo del número ganador, la cantidad de dinero recibida será proporcionalmente menor, correspondiendo a 100 euros por cada décimo premiado.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si por alguna razón tu décimo premiado en la Lotería de Navidad 2023 sufre algún tipo de daño, es importante saber qué hacer para garantizar la validez del mismo y poder cobrar el premio. En caso de que el boleto haya sido dañado o deteriorado, ya sea por accidente o descuido, no es recomendable tratar de repararlo utilizando pegamento u otros métodos caseros. Este tipo de acciones pueden ser consideradas como intentos fraudulentos y podrían invalidar el décimo.

La mejor opción en caso de que tu décimo resulte dañado es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En estas oficinas podrán verificar la autenticidad del boleto y brindarte las instrucciones adecuadas para proceder en cada caso particular. Si el estado del décimo es muy deteriorado y no se puede confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea remitido a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión adicional. Posteriormente, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre realizará las verificaciones necesarias para determinar si el boleto es auténtico.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad pero aún no has cobrado tu premio, no tienes que preocuparte por la caducidad del mismo. Los décimos premiados tienen un plazo de tres meses para ser canjeados a partir de la fecha del sorteo extraordinario. En el caso específico de la Lotería de Navidad 2023, podrás cobrar tu premio hasta el 22 de marzo de 2024.

Es importante tener en cuenta esta fecha límite para no dejar pasar la oportunidad de cobrar tu premio. Si por algún motivo no puedes realizar el cobro personalmente, existen opciones y procedimientos específicos establecidos por Loterías y Apuestas del Estado para facilitar el canje o transferencia del premio a otra persona autorizada.

Recuerda que estos plazos son aplicables únicamente a los premios obtenidos en la Lotería de Navidad y es responsabilidad del ganador asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos dentro del periodo establecido.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.