78074, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La tradicional Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de este año. Entre la lista de ganadores, se encuentra el número 78074 que ha sido vendido en Barcelona. ¡Felicitaciones! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre los participantes. Sin embargo, el más numeroso y que llega a más personas es el premio de la pedrea. En total, son 1.794 números los agraciados con este reconocimiento. Cada uno de estos números está premiado con una serie valorada en 1.000 euros, lo que implica que cada décimo ganador recibirá un monto de 100 euros.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en el sorteo navideño y te estás preguntando si debes declararlo ante Hacienda, aquí tienes la respuesta: no debes preocuparte por ello en el caso del dinero ganado mediante la pedrea o cualquier otro tipo de reconocimiento inferior al Gordo, segundo o tercer puesto del sorteo navideño. Estos tipos de recompensas están exentos del deber tributario debido a que ya han sido sometidos a retención por parte de la Agencia Tributaria al momento de cobrar el premio en una entidad financiera autorizada.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que, sin importar quién sea el ganador, Hacienda siempre se lleva una parte del premio. Sin embargo, existen algunos premios especiales en el sorteo navideño que están libres de impuestos. En particular, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se aplica un 20% como retención por parte del ganador al cobrar su recompensa.

En resumen, si has sido agraciado con un número premiado en la pedrea de la Lotería de Navidad, te llevarás a casa 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo si posees solo una fracción del número completo. Además, no tendrás que preocuparte por declarar este dinero ante Hacienda debido a que los premios menores al Gordo no están sujetos a carga impositiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta las normativas vigentes y consultar con asesores fiscales para asegurarse del cumplimiento adecuado en cada caso específico.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.