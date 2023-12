El 71399, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 71399 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en San Sebastian (Gipuzkoa), en Madrid y Móstoles (Madrid), en Málaga, en Vigo (Pontevedra), en Toledo, en Gandia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los gastos navideños.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad jamás sería igual sin ellos. Y es que los niños del colegio de San Ildefonso tienen cada año la misión de cantar los números que salen en el sorteo navideño más esperado del año.

Esta tradición navideña tiene su origen en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números ganadores en el sorteo navideño más importante del país.

Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso ponen su voz y entusiasmo a este evento tan especial que se celebra todos los 22 de diciembre. Aunque son solo unos pocos los que tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para cumplir con esta tradición.

Sin embargo, no cualquiera puede participar en este evento tan emblemático. Los niños que deseen formar parte del coro deben cumplir ciertos requisitos, como tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal, entre otros. Es una experiencia inolvidable para ellos y un momento especial en el que se convierten en protagonistas de la Navidad.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Al ir a reclamar tu premio en la entidad financiera autorizada correspondiente, al cobrarlo la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte.

Esta retención es aplicable a los premios principales como el Gordo de Navidad, el segundo premio o el tercero; sin embargo, si se trata de un premio menor como es el caso de la pedrea (100 euros por décimo), estos están exentos de carga impositiva.

Es importante destacar que esta exención no aplica únicamente a las pedreas sino también a otros premios menores dentro del sorteo navideño. Por lo tanto, si tienes la suerte de ganar uno o varios décimos agraciados con algún otro tipo de premio menor dentro del sorteo navideño más famoso del país, podrás disfrutarlo sin tener que preocuparte por los impuestos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez que te ha tocado la Lotería de Navidad, existen algunas recomendaciones importantes a seguir. Una de ellas es proteger tu anonimato. Es comprensible querer celebrar y compartir tu suerte con los demás, pero hacerlo puede exponerte innecesariamente.

Lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que todo premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie más, ya que los décimos son al portador y cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, también debes acudir con ella para decidir cómo gestionar el dinero del premio. En matrimonios en régimen de gananciales, se debe repartir el premio al 50%. En casos donde haya separación de bienes, el premio corresponde a quien haya comprado el décimo.

Es importante tener en cuenta que la forma en cómo cobras el premio puede tener efectos colaterales en la declaración de la renta. Por ello, antes de tomar decisiones apresuradas sobre cómo gastar o invertir tu dinero del premio ganado en la Lotería de Navidad, es recomendable meditar tus próximos movimientos y consultar con expertos si así lo consideras necesario.

Si tienes una participación o compartes un décimo con otras personas, deberás contactar con la otra parte involucrada. En el caso de ser una participación, la organización o entidad a quien se lo compraste deberá indicarte cómo cobrar tu premio.

La pedrea de la Lotería de Navidad, aunque no es un premio millonario, puede traer alegría y sorpresa en estas fechas tan especiales. Los niños del colegio de San Ildefonso juegan un papel fundamental al cantar los números ganadores en este sorteo navideño tan esperado. Además, es importante tener en cuenta los aspectos legales y financieros al reclamar y gestionar el dinero del premio.

Recuerda disfrutar de tu suerte con responsabilidad y prudencia. La Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España que siempre nos brinda ilusiones y emociones durante las fiestas navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.