56255, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 56255 que ha sido vendido en Picassent (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y resulta muy fácil y cómodo utilizarla para cobrar algunos premios en la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (siempre y cuando el importe sea inferior a 2.000 euros). El proceso para cobrar tu décimo premiado en la Lotería vía Bizum es sencillo:

- Acércate a una administración de loterías.

- Accede a tu aplicación bancaria desde tu smartphone.

- Genera un código QR utilizando Bizum en tu aplicación bancaria.

- Muestra el código QR al empleado de la administración para validar tu premio.

Así de sencillo es recibir el dinero correspondiente a tu décimo de Lotería de Navidad premiado con la pedrea. En cuestión de segundos, tendrás el dinero en tu cuenta bancaria.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea, seleccionados entre los 99.999 números que participan en el sorteo. Aunque no se trata del premio más anhelado, estos números agraciados reparten un total de 1.794.000 euros por toda España, llevando un poco de alegría y consuelo a diferentes rincones del país. Este monto es suficiente para recuperar lo invertido y permitirte hacer un buen regalo o celebrar junto a tus seres queridos. Si deseas conocer todos los números agraciados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en sitios web como 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador oficial.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar algún premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda si se trata del Gordo, del segundo o tercer premio. En estos casos, al acudir a cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, ya se realizará una retención correspondiente al impuesto sobre la renta. Menos aún deberás preocuparte si se trata de un premio menor, como es el caso de la pedrea, ya que estos premios están exentos de cualquier carga impositiva.

En resumen, si has sido agraciado con el número 56255 que ha sido vendido en Picassent (Valencia) en la pedrea de la Lotería de Navidad, te felicitamos por tu premio. Aunque no sea una cantidad millonaria, esos 100 euros por décimo pueden ser una grata sorpresa y ayudarte a hacer frente a los gastos navideños. No olvides que puedes cobrar este premio utilizando Bizum y que no tendrás que declararlo ante Hacienda. ¡Disfruta de tu suerte y feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.