13088, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados, y uno de ellos es el número 13088 que ha sido vendido en Jerez de la Frontera y Ubrique (Cádiz) y en Fuenlabrada y Madrid (Madrid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie agraciada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, recibirás una cantidad ligeramente menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En total, hay 1.794 premios de 1.000 euros cada uno por serie agraciada. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que recibes por cada décimo premiado pueden ser una agradable sorpresa para comenzar las festividades navideñas con un dinero extra que te vendrá muy bien.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así; originalmente y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos y consistían únicamente en un número junto al nombre del sorteo y su fecha.

Sin embargo, esto cambió a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX cuando se empezó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso como tradición. Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo celebrado el día 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Se trata de un conjunto que incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las posibilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que solo existe un 0,001% (una entre cien mil) de probabilidades de que tu décimo tenga el número premiado.

Naturalmente, cuanto más números juegues, mayores serán tus probabilidades. De igual forma, si amplías la gama de premios a los cuales aspiras, aumentará tu probabilidad general. Por ejemplo, si te conformas con obtener únicamente el reintegro (recuperar lo invertido), tus posibilidades aumentan hasta un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a ciertos términos utilizados para referirse a diferentes aspectos del sorteo. Es importante entender qué significan estos términos para saber exactamente qué tienes entre manos cuando posees un boleto premiado.

Número: hace referencia a las cinco cifras impresas en cada décimo. En el sorteo hay disponibles 100.000 números distintos (del 0 al 99999).

Décimo: este es probablemente el término más familiar y conocido para la mayoría de personas. Un décimo es una décima parte de un billete, como sugiere su nombre. Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no. Cada décimo cuesta 20 euros y existen 1.950 décimos disponibles por cada número.

Billete: un billete está compuesto por diez décimos del mismo número, lo que significa que no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete en este sorteo implica desembolsar 200 euros en lugar de los 20 euros necesarios para adquirir un único décimo. Si tu billete resulta premiado con el Gordo, ganarás la suma de 4 millones de euros en lugar de los 400.000 euros correspondientes a diez veces el premio.

Serie: este término puede ser algo confuso para algunos participantes. Una serie está formada por cien mil billetes diferentes, uno para cada número del sorteo de la Lotería de Navidad. En esta edición del sorteo hay disponibles 185 series, lo que significa que existen un total de 1.850 millones de décimos puestos a disposición del público.

Como puedes ver, la Lotería de Navidad ofrece múltiples oportunidades para ganar premios y repartir alegría durante las festividades navideñas. Aunque las probabilidades son bajas, siempre existe esa pequeña posibilidad que hace soñar a todos aquellos que juegan cada año con sus números favoritos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.