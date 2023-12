'Volver a dónde', el libro de Muñoz Molina que Pedro Sánchez le ha regalado a Feijoo, es un viaje íntimo desde el corazón de la pandemia

"Junio, 2020. Ahora es cuando no tengo ganas de salir a la calle. El estado de alarma que acaba de ser abolido continúa vigente en mi espíritu. El mundo de después, sobre el que tanto se especulaba, ha resultado ser muy parecido al de antes, salvo por el incordio añadido de las mascarillas". Así comienza el volumen que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado hoy a Alberto Núñez Feijóo como obsequio navideño y de bienvenida y como testimonio vivo de que hace tres años, nuestro mundo se vio zarandeado hasta el estupor y la muerte.

Se trata de Volver a dónde (Seix Barral), el penúltimo libro de Antonio Muñoz Molina, uno de los considerados grandes escritores en lengua castellana por su prolífica obra, sus diversos registros y su hermanamiento de un lenguaje brillante con una mente clarividente.

Volver a dónde es un libro de una enorme belleza que reflexiona sobre el paso del tiempo, tres meses después de decretarse el confinamiento colectivo, sobre cómo construimos nuestros recuerdos y de qué modo la realidad queda en suspenso por un giro inesperado del destino.

'Volver a dónde' está editado por Seix Barral. CEDIDA

Este ensayo, un género menos explorado por Muñoz Molina que el de la ficción, es el testimonio de un fino observador de la actualidad, quien asomado al 'balcón' del día a día, desmenuza la catarsis social que supuso la llegada del covid y sus consecuencias sociales, políticas y económicas, pero ante todo, humanas.

"Ahora he adquirido la costumbre de sentarme a la caída de la noche en el balcón. No es algo que haya decidido hacer. Me da la impresión de que cada vez hace falta decidir menos cosas. Las costumbres ya están asentadas cuando uno se vuelve consciente de ellas. Salgo al balcón, recién terminada la cena, en el anochecer caliente, con una copa en la que todavía queda un poco de vino, el último trago tan sabroso. Vengo a regar mis plantas y a hacerles compañía. Vengo a observar la vista desde mi tercer piso. El mundo tiene ahora dimensiones abarcables", avanza el libro lentamente.

El autor con su última novela, No te veré morir (Seix Barral) JOSÉ GONZÁLEZ

Certero observador de la actualidad, Antonio Muñoz Molina ofrece en estas páginas, a modo de diario de un náufrago urbano, un esclarecedor análisis de la España que nos tocó vivir hace tres años, con un repaso al último siglo de acontecimientos y progreso.

Entretenida, emotiva y nostálgica mirada sobre un escenario presente que incluye un viaje a los recuerdos de su infancia y de su vida. Así es, en definitiva, Antonio Muñoz Molina, el hombre que por un día 'introdujo' la literatura al santuario de la política.

Muñoz Molina ha publicado recientemente No te veré morir, (Seix Barral), una de las mejores novelas de este año y de las más vendidas, la primera tras Volver a dónde.