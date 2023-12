66151, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha celebrado su edición anual y se han anunciado los números premiados. Entre la lista de números agraciados, destaca el número 66151 que ha sido vendido en Leganés, Madrid y Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y en Zaragoza. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, el premio será algo menor, 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando se juega a la Lotería de Navidad, hay una distinción importante entre tener un décimo o una participación. Comprar un décimo significa apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y cualquier premio que corresponda a ese número será exclusivamente para ti (siempre y cuando no lo hayas compartido). Además, el décimo es emitido por la Administración de Loterías.

Por otro lado, las participaciones son diferentes. En primer lugar, las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas y no por la Administración de Loterías. Se trata de fracciones de un décimo y, como resultado, el coste y el premio también son inferiores a los del décimo completo. Es importante destacar que en ocasiones el coste de una participación puede ser superior al valor real del importe jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones para viajes escolares u organizaciones benéficas.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta antes, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En realidad, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso en los décimos.

Para este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos. Los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año la importante tarea de cantar los números premiados que salen desde los bombos durante el sorteo.

Esta tradición navideña tiene su origen en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño perteneciente a este colegio fue el primero en cantar los números premiados en la Lotería. Desde entonces, cada año son estos niños quienes ponen voz a uno de los momentos más esperados del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad real de subirse al escenario, decenas de niños se presentan como voluntarios cada año para cantar los premios de la Lotería de Navidad. Sin embargo, no todos son elegidos y se deben cumplir ciertos requisitos, como tener más de ocho años y poseer una buena voz o fluidez verbal.

En conclusión, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España durante las fiestas navideñas. Aunque el número 66151 que ha sido vendido en Leganés, Madrid y Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y en Zaragoza no haya ganado el premio gordo, recibir la pedrea es un motivo suficiente para alegrarse y empezar la Navidad con un poco de dinero extra. Además, esta tradición también destaca por las imágenes artísticas que decoran los décimos cada año y por la participación especial de los niños del colegio San Ildefonso en el sorteo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.