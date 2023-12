44657, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 44657 que ha sido vendido en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana cuando juegas a la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda alguna. Y es que, te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su pellizco correspondiente al impuesto sobre los premios lotéricos.

Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos y no necesitarás preocuparte por ello si has ganado una pedrea en este sorteo navideño.

Según las normas fiscales vigentes en España, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos del pago del impuesto sobre los premios lotéricos. Por lo tanto, en el caso de la pedrea, que tiene un premio de 1.000 euros por serie, no tendrás que preocuparte por Hacienda.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda si se trata de una pedrea.

La razón es sencilla: estos premios menores están exentos del pago del impuesto sobre los premios lotéricos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio sí tendrás que tributar. En estos casos, al acudir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o tienes miedo de perder tu oportunidad para cobrar tu décimo premiado en la Lotería de Navidad debido a su fecha límite para canjearlo, aquí tienes una buena noticia: tienes tiempo suficiente.

Los décimos agraciados caducan hasta tres meses después del día en que se celebra el sorteo extraordinario. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo del año siguiente para poder cobrar tu preciado décimo ganador.

Así que no te preocupes y tómate tu tiempo para planificar cómo disfrutarás y utilizarás ese dinero extra que has ganado en la Lotería de Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.