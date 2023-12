37792, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 37792 que ha sido vendido, entre otros, en Arenys de Mar (Barcelona), en Ciudad Real, en Alcaudete (Jaén), en Nájera (La Rioja), en Aguimes (Las Palmas), en Madrid, en Málaga, en Guijuelo (Salamanca), en Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) y en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y pocos saben que también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos: acércate a una administración de lotería, entra en la app de tu banco, genera un código QR y muestra al trabajador de la administración el código QR para validarlo.

Así podrás recibir el dinero instantáneamente en tu cuenta bancaria a través del servicio Bizum.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados en ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has ganado el Gordo o alguno de los otros grandes premios como segundo o tercer lugar, sí tendrás que tributar por ellos. Sin embargo, al cobrar el premio en la entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte. En el caso de premios menores como la pedrea, están exentos de carga impositiva.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en una administración oficial. Tanto los décimos agraciados con la pedrea como otros premios pueden ser cobrados en metálico o a través del servicio Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

La pedrea es uno de los muchos premios que se reparten durante la Lotería de Navidad y aunque no sea un gran monto económico, puede brindarte una alegría y ayudarte a empezar las fiestas con un dinero extra. Cobrar este tipo de premios es sencillo y rápido gracias a herramientas como Bizum, que te permiten recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria. Además, no tendrás que preocuparte por declarar estos premios ante Hacienda siempre y cuando sean inferiores a 2.000 euros. Recuerda que si tienes algún décimo agraciado con un número ganador, podrás cobrarlo tanto en efectivo como mediante otros medios electrónicos dependiendo del monto del mismo.

