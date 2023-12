36297, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 36297 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Abadiño (Bizkaia), en Cáceres, en Alcorcón y Madrid (Madrid), en Cartagena (Murcia), en Barañain (Navarra), en Alcorisa (Teruel) y en Alboraya (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años a sus espaldas. Tuvo lugar por primera vez en diciembre de 1812 en Cádiz durante la invasión napoleónica cuando España necesitaba recaudar fondos para hacer frente al coste elevado que suponía luchar contra Francia en plena Guerra de Independencia.

Desde entonces, el sorteo ha continuado celebrándose año tras año, primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, al principio no fue conocido como Lotería de Navidad; ese nombre se adoptó oficialmente el 23 de diciembre del año 1892. No obstante, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

La relación entre este sorteo y España es tan estrecha que incluso durante la Guerra Civil no dejó de celebrarse. A pesar de que el país estaba dividido en dos, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sus propios sorteos paralelos y diferentes.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has sido agraciado con un premio en la Lotería de Navidad 2023 pero tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y se estropeó o porque se rompió en pedazos, debes tener cuidado al tomar medidas para intentar repararlo. Pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva u otras soluciones improvisadas puede ser considerado un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el boleto está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estas entidades enviarán el boleto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que se pueda comprobar si es auténtico.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en efectivo en una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los premios de los décimos agraciados con la pedrea. En caso de que el premio supere los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

En conclusión, la Lotería de Navidad reparte miles de premios cada año, y aunque no todos son millonarios, pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinero extra. El Sorteo de Navidad tiene una rica historia que se remonta a más de dos siglos y sigue siendo un evento muy esperado por todos los españoles. Recuerda que si tu décimo resulta dañado, es importante seguir los procedimientos adecuados para verificar su autenticidad y poder cobrar tu premio sin problemas. ¡Buena suerte en futuros sorteos!

