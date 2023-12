77643, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 77643 que ha sido vendido en A Coruña. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás una cantidad menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Concretamente, son 1.794 premios de 1.000 euros por serie. Aunque no se trata del Gordo de Navidad, los 100 euros que le corresponden a cada décimo ganador pueden ser una alegría perfecta para comenzar las festividades con un dinero extra. Si bien no cubrirán todos tus gastos navideños, te ayudarán a enfrentar los números rojos con un poco más de holgura.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos: los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año el honor y la responsabilidad de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición navideña tiene sus orígenes en 1771 durante el reinado del rey Carlos III cuando un niño del colegio fue el primero en cantar la lotería. Desde entonces, estos niños ponen voz a uno de los momentos más esperados del 22 de diciembre.

Aunque solo algunos tienen la oportunidad de subir al escenario, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para cantar los premios de la Lotería de Navidad. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo, ya que hay requisitos específicos que deben cumplirse: tener más de ocho años, buena voz o fluidez verbal, entre otros.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si te encuentras entre los afortunados ganadores de un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo premio o el tercero, tendrás que tributar por ellos. Sin embargo, al reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Menos aún si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a ciertos términos que generan confusión año tras año. Y es que ni "décimo", ni "billete", "número" o "serie" son lo mismo. Es importante entender qué tenemos en nuestras manos cuando adquirimos uno y sobre todo si ha sido agraciado con un premio.

Número: Se trata simplemente del conjunto de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo existen 100.000 números posibles (del 0 al 99999).

Décimo: Es probablemente el término más conocido y el que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos. Como su nombre indica, es la décima parte de un billete, ya que estos están compuestos por 10 décimos. Los ciudadanos adquieren uno o más décimos, pudiendo ser del mismo número o no. Cada décimo tiene un coste de 20 euros y existen 1.950 décimos de cada número.

Billete: Los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Por lo tanto, un billete no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete supone desembolsar 200 euros, no solo 20 euros como en el caso del décimo individual. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solo los 400 mil "eurillos".

Serie: Este término puede resultar confuso para muchos jugadores. Una serie se compone por un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a cada número en el sorteo de Lotería de Navidad. Es decir, una serie consta de 100 mil billetes y cada uno tiene diez décimos. En esta edición específica, la Lotería cuenta con 185 series disponibles (lo cual suma un total impresionante de 1 billón ochocientos cincuenta millones -1.850 millones- decenas).

