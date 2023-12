El 91106, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 91106 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Aranjuez, Fuenlabrada y Madrid (Madrid), en Vigo (Pontevedra), en Carmona (Sevilla) y en Aldaia y Alfara del Patriarca (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más gente es el de la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con la pedrea. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo con el número ganador.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en los sorteos como el de Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que tanto si te toca a ti como a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente en impuestos. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos: todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas; a partir de esta cifra, hay que calcular un 20% para retención.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Aunque se repite todos los años, ciertos términos siempre generan confusión. Es importante entender lo que tenemos entre nuestras manos, especialmente si ha sido premiado.

Número: Es una cifra sencilla compuesta por cinco dígitos que aparecen impresos en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Décimo: Probablemente sea el término más familiar y conocido para la mayoría de personas. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, un décimo es la décima parte de un billete (recordemos que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos disponibles.

Billete: Un billete se compone de diez décimos con el mismo número impreso en ellos. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete para este sorteo implica desembolsar 200 euros (no solo 20 euros como ocurre con los decimos). Además, si tienes la suerte de que tu billete sea premiado con el Gordo, ganarás cuatro millones de euros (no solo 400 mil).

Serie: Este es probablemente el término más confuso para muchos participantes en la Lotería de Navidad. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo. Es decir, una serie contiene 100.000 billetes, y a su vez, cada uno de estos billetes tiene 10 décimos. En esta edición del sorteo de Lotería de Navidad hay disponibles 185 series, lo que significa que hay en total 1.850 millones de décimos puestos en juego.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios entre los agraciados con sus números premiados. Aunque no se trata del Gordo, recibir 100 euros por décimo puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un dinero extra. Es importante tener en cuenta las diferencias entre términos como número, décimo, billete y serie para entender mejor cómo funciona este popular sorteo navideño.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.