Diego Matamoros, desde el hospital: "Me van a rajar. Que puedan salvarme la vida"

Diego Matamoros ha tenido que ser intervenido por los problemas de espalda que no le daban descanso. El hijo de Kiko Matamoros lleva ya más de un año y medio con esta enfermedad que, al ser congénita y degenerativa, lo único que puede hacer es intentar mejorar dentro de lo posible.

Su novia, Marta Rimbau, ha sido la encargada de actualizar su estado de salud, ya que muchos de sus fans se mostraban intranquilos por la operación. Ella misma, en sus redes sociales, ha grabado a su chico, que no pierde el humor.

"¿Sabes que me han metido ketamina? ¡No! La droga zombi, fentanilo. Quizá me quedo ahora... Ya lo he probado. Mira, ahora puedo sangrar y joderte el lino", dice el influencer, que aún sigue con los efectos de la anestesia.

"Le han hecho una intervención en la espalda. Esto justo ha sido después. Está bien como podéis ver. Dice que tengo yo peor pinta que él", asegura Marta, mientras Diego bromea: "Me han dicho que no me puedo tatuar más. Me van a rajar, que puedan salvarme la vida. Así estoy. ¿Qué voy a hacer? Me va a dar un ataque. ¿Te quieres tumbar tú? Tienes peor pinta que yo. Tonto es el que dice tonterías, eso lo decía Forrest Gump".

Tal y como han contado, la intervención ha sido todo un éxito. "Ya estoy en casa, os dejo a continuación unos momentos después de llegar de quirófano que me ha grabado La Rainbow. Gracias a todos por los mensajes", ha escrito el hermano de Laura Matamoros.