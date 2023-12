El 03621, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado cada año en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados, y entre ellos se encuentra el número 03621 que ha sido vendido, entre otros, en Benidorm (Alicante), en Barcelona y Molins de Rei (Barcelona), en Cáceres y Plasencia (Cáceres), en León, en Madrid, en Sevilla, en Valencia y en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia y es considerado toda una "institución". En diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica, tuvo lugar el primer sorteo de Navidad en Cádiz. La idea surgió como una forma de recaudar dinero para hacer frente al elevado costo de la Guerra de Independencia contra Francia.

Desde entonces, el sorteo se ha celebrado continuamente, primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, al principio no fue conocido como Lotería de Navidad; ese nombre se adoptó oficialmente el 23 de diciembre de 1892. Cinco años después, los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre actual.

Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo no dejó de celebrarse. A pesar del país dividido en dos facciones (republicanos y nacionales), ambos organizaron sorteos paralelos pero diferentes.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber ganado un premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo ante Hacienda. Cuando reclames tu premio en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte si se trata del Gordo de Navidad, el segundo premio o el tercero. Además, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está lleno de términos con significados específicos. Aquí te explicamos las diferencias entre algunos premios menores:

Pedrea: Son todos los números que se extraen del bombo y no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número es agraciado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: Corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos que terminen con esa cifra obtienen el reintegro, que equivale a la cantidad jugada (20 euros por décimo). En cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros.

Terminaciones: Son las dos últimas cifras del Gordo, segundo y tercer premio. Están agraciadas con 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 premios.

Aproximaciones: Son los números inmediatamente anteriores y posteriores a las cifras correspondientes al primer, segundo y tercer premio. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo de Navidad se lleva 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie).

Centenas: Son las tres primeras cifras del número premiado con el Gordo, segundo premio, tercer premio o los dos cuartos. Cada décimo agraciado con una centena recibe un premio de 100 euros.

Ahora que conoces más sobre la Lotería de Navidad y los diferentes tipos de premios que puedes obtener, ¡esperemos que tengas mucha suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.