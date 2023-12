El 70448, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 70448 que ha sido vendido, entre otros, en San Vicente del Raspeig (Alicante), en Barcelona, en Santander (Cantabria), en Almodóvar del Río (Córdoba), en Madrid, en Málaga, en Alba de Tormes y Salamanca (Salamanca) y en Alfara del Patriarca y Burjassot (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos, más probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios: la probabilidad aumenta al 5% para ganar algo en general y hasta un 9,99% si uno se conforma solo con el reintegro.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia a varios números con la pedrea entre los casi cien mil que participan en el sorteo. En total, la pedrea reparte 1.794.000 euros que 'riegan' la geografía española de cierta alegría de consolación. No es el premio al que todos aspiran y desean, pero es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, al cobrarlo la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte si se trata del Gordo, segundo premio o tercer premio.

En cuanto a los premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva y no tendrás que pagar impuestos sobre ellos.

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más populares en España durante las fiestas navideñas. Aunque las probabilidades son bajas, siempre existe esa pequeña esperanza de ganar algún premio y llevarse una alegría extra durante esta época del año.

La pedrea es un gran incentivo para seguir participando en este sorteo tan esperado por muchos españoles. Aunque no sea un gran monto económico comparado con otros premios, esos 100 euros por décimo pueden ser una ayuda para hacer frente a los gastos de las fiestas o darse un capricho.

En resumen, la pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y aunque no sea el Gordo, cada décimo premiado con esta categoría se lleva 100 euros. No olvides comprobar tus décimos para ver si has sido uno de los agraciados. Y recuerda que si te toca la pedrea no tendrás que declarar el dinero a Hacienda. ¡Mucha suerte en el próximo sorteo!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.