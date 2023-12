98094, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 98094 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Gijón (Asturias), en Playa del Inglés (Las Palmas), en Sort (Lleida), en Alcalá de Henares, Coslada y Madrid (Madrid), en Murcia, en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Paterna (Valencia). Si has sido agraciado con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cada año se reparten millones y millones en premios a través del sorteo navideño más esperado: La Lotería de Navidad. En total, se distribuyen 26 millones de décimos que optan a diferentes categorías y cuantías económicas.

El Gordo es el gran protagonista y el sueño dorado para muchos participantes. Este año, el primer premio asciende a 4 millones por serie y supone llevarse un total de 400 mil euros por décimo afortunado.

El segundo premio reparte la nada despreciable cantidad de 1.250.000 euros por serie, lo que significa 125 mil euros por décimo. Un premio que sigue dejando una sonrisa en el rostro de los agraciados.

En tercer lugar se encuentra el tercer premio, con una cuantía de 500 mil euros por serie y 50 mil euros por décimo ganador. Aunque un poco más modesto, sigue siendo un regalo navideño muy bien recibido.

Los cuartos premios también tienen su espacio en este sorteo navideño. Cada uno de ellos está dotado con 200 mil euros por serie, lo que supone 20 mil euros para cada décimo acertante.

Por su parte, los quintos premios reparten ocho galardones de 60 mil euros por serie. Esto significa que cada décimo ganador se lleva a casa la suma de 6 mil euros.

La pedrea es otra modalidad muy esperada y popular dentro del sorteo navideño. En esta categoría se reparten numerosos premios, concretamente son 1.794 galardones de 1.000 euros cada uno por serie y con una cuantía individual de 100 euros para cada décimo agraciado.

Además, existen otras categorías como las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio; las centenas del primer, segundo y tercer premio; las centenas del cuarto premio; las terminaciones del primer, segundo y tercer premio; y los reintegros.

En total son miles los números agraciados en esta Lotería de Navidad que consiguen alegrar la vida económica a muchos participantes durante estas fiestas tan especiales.

La Lotería de Navidad puede resultar un tanto confusa para aquellos que no están familiarizados con sus términos. Es importante entender las diferencias entre los conceptos de décimo, número, billete y serie para poder comprender mejor el sorteo y nuestros premios.

El número es el elemento más básico y sencillo de identificar. Se trata de las cinco cifras impresas en el décimo. En cada sorteo navideño se ponen a la venta 100.000 números diferentes, que van desde el 0 hasta el 99999.

El décimo es lo que comúnmente conocemos como boleto o papel que compramos para participar en la Lotería de Navidad. Tal y como indica su nombre, se trata de la décima parte de un billete completo. Cada ciudadano puede comprar uno o varios décimos con distintos números. Sin embargo, cada número cuenta con 1.950 décimos disponibles para su adquisición.

El billete es una unidad superior al décimo y está formado por diez boletos del mismo número. Esto significa que si compras un billete completo estarás adquiriendo diez décimos idénticos del mismo número. Es importante tener en cuenta que comprar un billete tiene un costo total de 200 euros.

Por último, tenemos la serie. Este término suele ser bastante confuso para muchas personas porque no está directamente relacionado con los términos anteriores.

Una serie es un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a cada uno de los números disponibles en el sorteo navideño.

En este caso particular, la Lotería de Navidad cuenta con 185 series diferentes, lo que significa un total de 1.850 millones de décimos en juego. Cada serie está compuesta por 100.000 billetes que, a su vez, tienen diez décimos cada uno.

Entender estas diferencias nos permite tener una visión más clara del sorteo y cómo nuestro número agraciado se relaciona con los demás elementos del mismo.

Aunque pueda parecer que la pedrea reparte premios menores en comparación con el Gordo o los premios principales, lo cierto es que esta categoría también juega un papel importante en el sorteo navideño.

En total, la pedrea reparte una suma bastante significativa: nada menos que 1.794.000 euros en premios.

Si bien cada décimo ganador solo recibe una cantidad de 100 euros libres de impuestos, es importante destacar que son miles las personas agraciadas con este premio.

La pedrea puede considerarse como un regalo navideño perfecto para comenzar las celebraciones con un poco de dinero extra en nuestros bolsillos y ayudarnos a hacer frente a los gastos propios de estas fechas tan especiales.

En resumen, aunque no todos los números pueden llevarse el ansiado Gordo o uno de los premios principales, cada participante tiene la oportunidad realista y emocionante de obtener premios más modestos pero igualmente valiosos gracias a categorías como la pedrea. La Lotería de Navidad es sinónimo no solo de ilusión y esperanza durante las fiestas navideñas, sino también de oportunidades económicas para aquellos cuyos números resulten agraciados.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.