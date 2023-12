84408, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha revelado los números premiados, y entre ellos se encuentra el número 84408 que ha sido vendido, entre otros, en Fuente del Maestre (Badajoz), en Barcelona, en Cáceres, en Jaén, en Madrid, en Málaga, en Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), en Sevilla y en Gandia y Valencia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, que aunque no es un premio millonario, te otorga 1.000 euros por cada serie premiada. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

Como ocurre cada año en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, hay una selección de 30 números agraciados con la pedrea entre los 99.999 disponibles en el sorteo. En total, se reparten 1.794.000 euros que alegran a diferentes lugares del país con una cantidad reconfortante. Aunque no sea el premio principal al que todos aspiran, es suficiente para recuperar lo invertido y tener un dinero extra para hacer regalos o celebrar con amigos y familiares.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si resulta que tienes un décimo dañado después de haber ganado un premio en la Lotería de Navidad 2023, ya sea porque pasó por accidentes como caer en agua o romperse en algún trozo significativo, es importante tomar las decisiones correctas sin precipitarse hacia medidas irreversibles. Una opción muy poco recomendable sería intentar pegar los trozos utilizando cinta adhesiva o cualquier otra solución casera, ya que esto podría ser considerado un intento de falsificación.

Lo mejor que puedes hacer en esta situación es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. En caso de que el décimo esté muy dañado y no se pueda confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para intentar comprobar si se trata de un boleto auténtico.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos utilizados. Es importante entender las diferencias entre ellos, especialmente si has resultado ganador. A continuación se explica cada uno:

- Número: se refiere a las cinco cifras impresas en el décimo. En el Sorteo de Navidad existen 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

- Décimo: este término es familiar para la mayoría de las personas y hace referencia al boleto o papel adquirido. Como indica su nombre, representa una décima parte del billete completo (compuesto por 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos con el mismo número, pero siempre tienen un costo individual de 20 euros. Cabe destacar que existen 1.950 décimos por cada número.

- Billete: los billetes están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete completo implica gastar 200 euros, no 20 euros. Si resultas ganador del Gordo de Navidad con un billete completo, tendrás la suerte de recibir 4 millones de euros, no 400.000.

- Serie: este término puede generar confusión. Una serie es un conjunto que contiene un billete por cada número del Sorteo de Navidad. En otras palabras, una serie consta de 100.000 billetes, y cada uno de ellos incluye diez décimos. En la edición actual de la Lotería de Navidad hay disponibles 185 series (equivalentes a 1.850 millones de décimos).

Recuerda consultar todos los números premiados con 1.000 euros en el sitio web oficial o utilizando el comprobador oficial para asegurarte si has sido uno/a de los/as afortunados/as en esta edición.

Estas son algunas informaciones relevantes sobre la pedrea y los términos asociados a la Lotería de Navidad que te permitirán comprender mejor cómo funciona este sorteo tradicional en España. ¡Mucha suerte en futuros sorteos!

