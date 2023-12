22877, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados y tradicionales en España. Cada año, miles de personas compran décimos con la esperanza de ganar uno de los premios. En esta edición, el número 22877 que ha sido vendido en Almuñécar (Granada), en Madrid y en Churra y Murcia (Murcia) ha sido agraciado con la pedrea, lo que significa que cada décimo premiado recibirá 100 euros. Aunque no se trata de un premio millonario, puede ser una agradable sorpresa para empezar las fiestas con un poco más de dinero.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has tenido la mala suerte de dañar tu décimo premiado en la Lotería de Navidad, ya sea porque se ha roto o porque está estropeado por cualquier motivo, es importante que no intentes repararlo por tu cuenta. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva puede considerarse como un intento de falsificación y hacer que el décimo sea invalidado.

En lugar de eso, lo mejor que puedes hacer es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Allí podrán verificar la autenticidad del décimo dañado. Si el billete está muy deteriorado y no pueden confirmar su autenticidad en ese momento, probablemente lo envíen a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para realizar una verificación exhaustiva.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular en España para enviar dinero entre personas. Lo que muchos desconocen es que también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea. Sin embargo, esta opción solo está disponible para premios de hasta 2.000 euros.

El proceso para cobrar el premio de la pedrea a través de Bizum es muy sencillo. En primer lugar, debes acudir a una administración oficial de lotería y que verifiquen tu décimo premiado. Una vez confirmado, puedes abrir la aplicación móvil de tu banco y generar un código QR asociado a tu cuenta bancaria. Después, simplemente muestra el código QR al empleado de la administración para que lo valide y recibirás el dinero directamente en tu cuenta bancaria.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has sido agraciado con un décimo premiado con la pedrea en la Lotería de Navidad y el importe del premio no supera los 2.000 euros, tienes varias opciones para cobrarlo. Puedes optar por recibir el dinero en metálico o utilizar Bizum como mencionamos anteriormente.

Sin embargo, si el importe del premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. Esto se debe a las regulaciones establecidas por las entidades financieras y las normativas contra el blanqueo de capitales.

En resumen, si has resultado ganador con un décimo agraciado con la pedrea en la Lotería de Navidad, puedes cobrar tu premio tanto en efectivo como utilizando Bizum si no supera los 2.000 euros. En caso contrario, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para recibir el importe correspondiente. No olvides que si tu décimo está dañado, es importante acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad y evitar problemas futuros.

