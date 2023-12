Daniel Sancho, Álvaro Prieto, Vidal-Quadras, las discotecas de Murcia... la lista de sucesos que han marcado la crónica negra de 2023

Más allá de la terrible pesadilla de la violencia de género, que no cesa, la crónica de sucesos tuvo su larga lista de sucesos y muertes en 2023. El relato más negro de la actualidad nos dejó un rosario de crímenes, desapariciones, accidentes fatales, incendios y raptos.

Repasamos aquí los sucesos más impactantes que estremecieron a España en el año que acaba.

Daniel Sancho, a un paso de la pena de muerte

Español y de 29 años, Daniel Sancho fue detenido el 5 agosto en Tailandia tras confesar haber matado al colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación al parecer clandestina. Daniel se encuentra en prisión provisional en Samui (sur de Tailandia) desde el 7 de agosto acusado del asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta.

Daniel es hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo. Arrieta, de 44 años, era un cirujano plástico colombiano. Ambos se conocían desde el año pasado y quedaron en Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el supuesto crimen. Tailandia contempla la pena de muerte para el asesinato premeditado.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. 20 MINUTOS

Un juez del tribunal provincial de Samui fijó la fecha del juicio, que se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo de 2024 La fiscalía tiene como objetivo probar que la muerte de Arrieta se debió a un asesinato premeditado por parte de Sancho, mientras la defensa busca demostrar que se debió a un accidente durante una pelea entre ambos y que el español era objeto de supuestas amenazas y acoso por parte de la víctima.

Según el relato de la defensa de Sancho, tras la llegada del cirujano a Tailandia, Daniel anunció a Edwin su intención de terminar su relación clandestina. Este, siempre según la versión del español, se negó y trató de agredirlo sexualmente.

Sancho se ha declarado no culpable de dos de los tres delitos de los que le acusa la fiscalía, asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena (en referencia al pasaporte de Arrieta). Sí ha admitido un tercero, el de hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, halladas en varios lugares de la isla de Phangan.

La fatal muerte de Álvaro Prieto

Álvaro Prieto resultó electrocutado al tocar una catenaria en la zona de talleres. ARCHIVO

Álvaro Prieto era un joven cordobés que estuvo desaparecido durante cinco días, desde el 12 de octubre, hasta la localización de su cadáver en las vías de la estación de Santa Justa (Sevilla). Se abrieron todo tipo de hipótesis, primero sobre su desaparición y luego sobre su la causa de su muerte, cuando su cadáver fue hallado entre dos vagones. Porque la autopsia realizada al cadáver reveló que el joven futbolista de 18 años murió electrocutado el mismo día que desapareció.

Al parecer, Álvaro llegó a la estación de Santa Justa y no pudo acceder al tren porque su móvil estaba sin batería y no tenía otra forma de acreditar el billete. Se le ofreció cargar el móvil, pero no quiso y dejó el lugar. Luego, como mostraron las imágenes de una gasolinera, accedió a la zona de talleres (restringida) y se subió al techo de un tren.

. Carlos Gámez

Es en ese instante cuando Álvaro se agarró a la catenaria del tren, recibiendo una fortísima descarga eléctrica -según varias fuentes, de hasta 3.500 voltios- que provocó su muerte y que cayera a la zona entre los dos vagones, donde quedó atrapado. Allí quedó el cuerpo, invisible para los drones que los días siguientes estuvieron tratando de localizarlo. El lunes 16 de octubre por la mañana el tren, averiado desde finales de agosto, se puso en marcha para una operación rutinaria. Fue entonces cuando una cámara de TVE se topó con el cadáver del joven futbolista.

La enfermera a la que mató una jauría de perros

Lo que iba a ser un paseo tranquilo por el campo se convirtió en un auténtico infierno. El 23 de octubre por la tarde, una joven enfermera de 27 años, Arancha Corcero, perdía la vida en Zamora después de sufrir el brutal ataque de una jauría de perros de pastoreo en un camino entre las localidades de Roales del Pan y La Hiniesta.

Un Guardia Civil en el lugar donde murió Arancha por el ataque de unos perros de pastoreo. EFE

La joven estaba paseando por el camino que une las dos localidades, momento en el que los canes, sueltos y sin supervisión (el dueño no se encontraba con los animales) corrieron hacia ella y la atacaron. Eran tres mastines adultos, dos canes de carea adultos y dos cachorros de esa última raza. Arancha solo tuvo tiempo de hacer una llamada telefónica a su madre pidiendo auxilio: "¡Mamá, que vienen los perros, que vienen los perros!".

Fue ella, su madre, quien la encontró inconsciente cuando ya había sufrido el ataque. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, pero su personal sanitario sólo pudo confirmar el fallecimiento. Arancha recibió hasta 100 mordeduras de los perros, lo que le llevó a morir desangrada, ya que se cebaron con la parte del cuello y las extremidades.

Los animales se encontraban fuera del cercado donde estaba el ganado a su cuidado. Cuando los padres llegaron al lugar de los hechos, fueron también atacados por los canes y tuvieron que abrirse paso con un palo. De hecho, vecinos de Roales del Pan y La Hiniesta contaron haber tenido encontronazos con los perros en otras ocasiones. El ganadero había tenido dos denuncias en 2016 por incidentes ocurridos con otros animales de su propiedad.

13 muertos en el incendio de dos discotecas en Murcia

El incendio de las discotecas en la zona de Atalayas de Murcia. ARCHIVO

13 personas murieron el 1 de octubre en el incendio que afectó a tres discotecas (Fonda, Teatre y Golden) de la zona comercial y de ocio de las Atalayas de Murcia. El fuego se declaró poco antes de las seis de la mañana en uno de los locales, para luego extenderse al establecimiento de baile contiguo, que se encontraba atestada de clientes.

Todas las víctimas mortales se encontraban en la Fonda, donde colapsó la primera planta y se desplomó. 11 de los 13 cuerpos se encontraron en la primera planta del establecimiento, mientras que los otros dos se localizaron entre los escombros de la planta baja. Los hospitales murcianos atendieron además a una veintena de heridos leves.

. Henar de Pedro

Las primeras hipótesis apuntaron a que el fuego se había producido por un cortocircuito en los focos de una de las discotecas, pero la Policía determinó, un mes después, que se había producido por una bengala. El ayuntamiento había ordenado además el cierre de estos locales puesto que no contaban con la licencia correspondiente.

El informe de los bomberos sobre el incendio de la discoteca reveló que la salida de emergencia del local se encontraba cerrada por dentro con dos candados. El Ayuntamiento de Murcia ha constituido una comisión que va a analizar hasta un total de 2.000 documentos.

Atentado contra Vidal-Quadras en Madrid

Imagen de Alejo Vidal-Quadras y el lugar de los hechos. EMERGENCIAS/20M

El jueves 9 de noviembre alguien disparó a Alejo Vidal-Quadras, de 78 años. Fue en la calle Núñez de Balboa, del barrio madrileño de Salamanca, una acción que la policía sostiene que fue planificada y probablemente obra de sicarios. El expresidente del PP catalán y fundador de Vox estuvo dos semanas hospitalizado pero su vida no corrió peligro.

El autor del disparo se acercó a pie a Vidal-Quadras, portando un casco, para detonar, a corta distancia, su arma de fuego, una pistola 9 milímetros Parabellum. Para los investigadores el autor del disparo era un profesional que había ejecutado una acción "planificada".

El propio político le dijo a los investigadores que detrás del tiroteo podría estar el régimen iraní. El expresidente del PP catalán ha mantenido últimamente una intensa actividad de apoyo al Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, un organismo que reúne a la oposición democrática iraní contra el régimen de los ayatolás.

. Carlos Gámez

Apenas quince días después del fallido atentado, la Policía Nacional detuvo a tres personas, en Granada y Málaga, relacionadas con el disparo. Todos era de nacionalidad española y tenían antecedentes policiales. Un juez de la Audiencia Nacional acordó prisión incondicional por tentativa de "asesinato terrorista" para uno de ellos. La investigación continúa.