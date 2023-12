El aplazamiento de la convocatoria de huelga de Iberia por la mediación del Gobierno retrasa los paros hasta después de Año Nuevo

La decisión por parte de los sindicatos de aplazar la convocatoria oficial de la huelga en el sector del handling' (servicios de rampa, equipaje, etc) de Iberia debido a la entrada del Gobierno como mediador supondrá que los eventuales paros que puedan producirse si no se llega a un acuerdo se producirán después de Nochevieja y no antes.

Fuentes del sector consideran que el anuncio por parte de CCOO y UGT de que no registrarán todavía la convocatoria de huelga 'salva' una primera parte de las consecuencias del conflicto laboral por la externalización de los servicios de 'hadling' de la aerolínea, dado que los paros ya no podrían producirse los días 29, 30 y 31 de diciembre y hasta previsiblemente el día 1 de enero.

Según la legislación laboral, cuando se trata de servicios públicos, las convocatorias de huelga deben hacerse al menos con diez días naturales de antelación a cuando se hace efectiva, de modo que los cálculos en el sector es que por lo menos se salvaría el grueso de la Navidad y que, en ausencia de un acuerdo y de que los sindicatos sigan adelante con su intención de hacer paros, estos se limitarían al final de las fiestas, ya que todavía sería posible que abarcaran el resto de días previstos, el 4, 5, 6 y 7 de enero.

El aplazamiento de la convocatoria de huelga está motivado por entrada del Gobierno a través del Ministerio de Transportes como mediador en este conflicto. Ya ayer, el departamento que dirige Óscar Puente estuvo en contacto con representantes de Iberia y este miércoles UGT y CCOO han anunciado que "ante la apertura de un nuevo marco de negociación en el que intervendría el Gobierno, en un acto de responsabilidad, han accedido a posponer la convocatoria de huelga para intentar alcanzar el tan ansiado acuerdo en reuniones que tendrán lugar a partir de mañana".

A este respecto, Puente se ha referido brevemente al conflicto en Iberia durante la toma de posesión de los altos cargos de su Ministerio, cuando ha subrayado que este fin de año es "un momento crítico", con la preparación del decreto ley de la semana que viene, los Presupuestos Generales del Estado y también "con una huelga medio convocada en Iberia que vamos a ver si logramos desconvocar, o colaborar a desconvocar".

Fuentes del Ministerio se muestran dispuestos a "empujar" para que pueda producirse el acuerdo entre sindicatos e Iberia, que subrayan que es una empresa privada, por lo que su papel no puede ser el mismo que si se tratara de una empresa pública, como sucedió con Renfe y las protestas contra el plan de traspasar Rodalíes en el que intervino, nada más llegar, el nuevo ministro.