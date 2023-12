Ruth Baza, la periodista que ha denunciado a Depardieu por agresión sexual: "No puedo decir si fueron minutos, pero fue eterno"

Cuando a Ruth Baza le encargaron la tarea de entrevistar al actor Gérard Depardieu, no podía imaginar que, lo que al principio parecía un sueño hecho realidad, terminaría convirtiéndose en la peor de sus pesadillas: "Era una gran oportunidad, la entrevista bomba que estaba esperando".

Para Baza, la entrevista se dividió en tres partes: "Al principio, era muy agresivo, me trataba mal". Después, el actor se calmó tras un momento de llanto entre ambos y, cuando se recuperaron, comenzó la entrevista.

Al terminar la conversación, comenzó el calvario que, este miércoles, Ruth Baza ha narrado tanto en Espejo Público como en En boca de todos: "La denuncia ha sido la última forma de catarsis". La periodista ha recalcado que ha guardado silencio durante todos estos años, pero todo cambió cuando, el pasado mes de abril, 14 mujeres denunciaron al actor por agresión sexual y acoso.

"Me vi viviendo con este señor una situación nueva que ya había vivido antes. Noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna. No podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca. Hurgó con sus dedos en mi entrepierna a través de la fina falda que llevaba. No podía pensar con claridad, pero sabía que aquello no estaba bien", ha señalado Ruth Baza que, además, ha señalado que no había contado este episodio antes por "vergüenza".

"Mi cerebro me ha tenido alejada de lo que pasó para protegerme del shock que tuve en ese momento. No puedo decir si fueron minutos... solo sé que fue eterno", ha agregado la periodista que, además, ha contado que tras lo sucedido, Depardieu le pidió perdón en repetidas ocasiones: "Me fui a un baño cercano y me derrumbé. Comencé a llorar y vomité varias veces. Me quería arrancar la cara a tiras porque me había dejado por todo el rostro su olor. Recuerdo olores intensos, a vino tinto y nicotina".

Respecto a su llegada a España, la periodista ha apuntado que habló con Javier Angulo, entonces director de Cinemanía, revista para la que Ruth trabajaba en 1995, cuando sucedieron los hechos, a quien le relató que había sido una experiencia muy desagradable, pero nunca le comentó que había sido víctima de una agresión sexual.