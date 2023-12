La psicóloga Patricia Alcaraz, sobre Ana Obregón: "No ha hecho las fases del duelo y está suplantando a su hijo con su nieta"

El nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón, a través de gestación subrogada en Estados Unidos, generó, en su momento, una gran polémica en nuestro país, sobre todo por la cuestionabilidad de las prácticas usadas por Ana Obregón para traer al mundo a su nieta.

Además, la actriz también estuvo rodeada de polémica debido a las declaraciones que hizo tras la muerte de su hijo, Aless Lequio, el 13 de mayo de 2020. Así, son muchas las veces que Obregón ha señalado que no tenía ganas de vivir tras la pérdida de su hijo y, por ello, decidió cumplir el último deseo de este: ser padre.

Así, este miércoles, la revista ¡Hola! ha publicado la entrevista, en exclusiva, con Ana Obregón tras el bautizo de Ana Sandra, donde la bióloga ha señalado que antes no quería despertarse por las mañanas, pero ahora sí desea hacerlo para poder cuidar de su "trocito de cielo", que le pide el biberón.

Unas palabras que han sido muy criticadas por la periodista Ana Iris Simón: "Me preocupa, francamente, que creo que tanto esta entrevista como la primera que concedió, para mí, son de una persona que no está bien de la cabeza".

Asimismo, la psicóloga forense Patricia Alcaraz ha apuntado: "Ana Obregón no hizo terapia después de lo que le pasó con su hijo, y la terapia es muy importante. Ana no ha hecho las fases del duelo y está suplantando a su hijo con su nieta. Esto no es nada sano".