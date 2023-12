La mujer acusada en Mallorca de intentar matar a sus dos hijos reconoce los hechos: "Mi corazón está destrozado"

La madre que intentó matar en Manacor (Mallorca) a sus dos hijos, un niño de 4 años y una de 14, ha admitido este miércoles los hechos, reconociendo que les suministró benzodiacepinas para que se durmieran con la intención de darles muerte y que trató de asfixiar, hasta en dos ocasiones, a la adolescente.

En su derecho a la última palabra, ha pedido perdón por los hechos: "Lo siento mucho. Mis hijos son los que más amo. Un techo que no tenía para mis hijos me hizo cometer esa atrocidad. Mi condena es estar lejos de mis hijos".

"Me quedaban días para irme de casa de mi ex. Mi corazón está destrozado, nunca quise hacerle esto a mis niños. No quería que estuvieran sufriendo tanto insulto y tantas malas miradas. Les amo mucho, quiero que sepan que les amo mucho", ha añadido ante el Tribunal la acusada entre sollozos.

Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha vuelto a convocar este miércoles a las partes después haber celebrado ya la semana pasada una vista. La mujer se mostró dispuesta a aceptar, inicialmente, una pena de diez años de cárcel por dos delitos de tentativa de homicidio. Sin embargo, no fue posible materializar el acuerdo por cuestiones formales, ya que es necesario que declaren todavía algunos testigos.

Finalmente, Fiscalía ha solicitado para ella 16 años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio (12 años) y por otro de lesiones (cuatro años), teniendo en cuenta que las cantidades de benzodiacepinas suministradas a los menores eran bajas para provocar la muerte.

Durante el juicio, la mujer ha admitido los hechos en respuesta a las preguntas del fiscal. En concreto, ha afirmado que obligó a los dos menores a consumir benzodiacepinas y que mientras una de las menores dormía, trató de asfixiarle en dos ocasiones, primero tapándole la nariz y la boca con la mano y, después, aplicando la técnica del 'mataleón'.

"Me he envenenado con los niños"

El padre de uno de los menores ha relatado ante el Tribunal que cuando la mujer cometió los hechos, acudió a su habitación y le reconoció que había envenenado a los menores. "He hecho una locura, me he envenenado con los niños", ha asegurado que le dijo. Cabe señalar que los dos, aunque ya no eran pareja, convivían en el mismo domicilio.

Tras ello, el progenitor dio aviso a los servicios de emergencia. Durante el juicio ha recordado que su hijo, en un momento dado, llegó a vomitar sangre. También ha declarado, en calidad de testigo, un agente de Policía, quien ha relatado que se personaron directamente en el hospital, donde pudieron hablar con la hermana de la acusada. Ésta, según ha contado el policía, manifestó a los agentes que había recibido un mensaje de la menor en el que decía que su madre lo había vuelto a hacer.

Sobre el relato que obtuvieron de la niña afectada, el policía ha rememorado que "narró como su madre, estando ella en estado prácticamente narcoléptico, había intentado asfixiarla tapándole las vías respiratorias". "Unos minutos después volvió a quedarse dormida y se despertó con su madre intentando hacerle la técnica del mataleón", ha continuado.

Los hechos se remontan a mayo

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 27 de mayo de 2023, en el domicilio familiar. La Fiscalía sostiene que la mujer obligó a sus dos hijos, un niño de cuatro años y una adolescente de 14, a ingerir benzodiacepinas con el pretexto de ser pastillas para los huesos, con la intención de menoscabar su integridad física. Los menores durmieron desde ese momento hasta las 1.00 horas del día siguiente.

Supuestamente, la madre trató de asfixiar a la mayor de sus hijos en dos ocasiones en ese tiempo. En la primera habría hecho pinza sobre su nariz al tiempo que le tapaba la boca. En el segundo intento, colocó a la menor sobre ella y le oprimió el cuello con los brazos.

La menor despertó y logró zafarse de su madre, debido a su complexión fuerte y sus conocimientos de judo. Los dos menores sufrieron intoxicación medicamentosa y tuvieron que ser ingresados en una UCI pediátrica.