Arranque con desgaste

A nivel electoral, lo importante no es cómo empieza una legislatura, solo cómo acaba. Seguramente Sánchez está en esa lectura. El inicio no ha podido tener más desgaste: pactos con Bildu, mediadores internacionales y, en breve, una foto reunido con Puigdemont. La encuesta de DYM resume este arranque en una diferencia de 7 puntos a favor del PP. Pero Sánchez tiene ya aprendida esta lección: sabe que puede asumir ahora un fuerte desgaste, que tiempo habrá para recuperarlo. Ahora, quizá en las urnas no, pero el paso del tiempo deja huella en el camino.