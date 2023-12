La operación 'Guardián de la Prosperidad' contra los hutíes: qué países participan y qué fragata tiene ya España cerca del Mar Rojo

"Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición sobre los judíos y victoria del islam", es el grito de guerra de los hutíes de Yemen. En su país están en guerra con la coalición formada en torno a Arabia Saudí (ahora en un alto el fuego) y puertas afuera están apoyando a Hamás en su lucha con Israel. Ese apoyo toma forma en los misiles que de forma regular están lanzando contra buques que cruzan el mar Rojo.

"Impediremos que barcos que se dirigen a puertos israelíes de cualquier nacionalidad naveguen en el Mar Rojo y Mar Arábigo hasta que traigan los alimentos y medicinas que nuestros fieles hermanos de la Franja de Gaza necesitan", dijo el pasado sábado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea.

En las últimas cuatro semanas, los hutíes han atacado o apresado buques comerciales en una docena de ocasiones. Además, mantienen como rehenes a 25 miembros del MV Galaxy Leader en Yemen.

Las consecuencias económicas de los ataques hutíes

Ese goteo de misiles que no cesa ha acabado por convertir el mar Rojo en el segundo frente de la guerra de Israel contra Hamás (a la vista de que la situación es más tranquila en el frente libanés, aunque justo hoy Hezbolá ha lanzado tres misiles hacia los Altos del Golán ocupados por Israel).

El estrecho de Bab-el-Mandeb, un paso en riesgo por los ataques desde Yemen. Henar de Pedro

En el caso del mar Rojo las consecuencias son básicamente económicas: los ataques están poniendo en peligro a los buques que viajan con embarques de mercancías y energéticos con destino a Europa y Asia. Los ataques hutíes del último mes ya han supuesto un aumento del precio del petróleo y de las primas de seguros para los mercantes. Al obligar a las navieras a hacer rutas alternativas, más largas, pueden potencialmente provocar un aumento general de los precios.

Por todo ello, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado este lunes el lanzamiento de la operación 'Guardián de la Prosperidad', con la que se pretende garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo. Los hutíes de Yemen ya han respondido, asegurando que sus ataques contra barcos vinculados a Israel van a continuar.

Qué es la operación 'Guardián de la Prosperidad'

Es una nueva iniciativa de seguridad de EE UU bajo el paraguas de las Fuerzas Marítimas Combinadas y la dirección de la Fuerza de Tarea 153 de su ejército. Es una operación multinacional y se concentra en la seguridad en el mar Rojo.

El secretario de Defensa de EE UU, Lloyd Austin. STEPHANIE LECOCQ / EFE

Cuál es su objetivo

Según Austin, la operación 'Guardián de la Prosperidad' quiere "afrontar los desafíos a la seguridad en el sur del mar Rojo y el golfo de Adén. El objetivo es "garantizar la libertad de navegación para todos los países e impulsar la seguridad y la prosperidad regional".

Quiénes participan

Según lo adelantado por EEUU, en la operación participan Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España. Pero Washington sigue buscando otras naciones que se quieran sumar a la misión y aumentar el número de armadas participantes.

Varios países han acordado participar en la operación, pero prefieren no ser nombrados públicamente, según AP, que cita fuentes anónimas del Pentágono. No participa China pese que algunos de los buques atacados tienen relación con Hong Kong.

Un buque carguero con contenedores de Maersk, en una imagen de archivo. Thierry Monasse

"Los países que quieren mantener el principio fundacional de la libertad de navegación deben unirse para afrontar el desafío de este actor no estatal que lanza misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados contra buques mercantes de muchos países que transitan legítimamente por aguas internacionales", ha argumentado el secretario de Defensa norteamericano.

Qué aclara España

El Ministerio de Defensa ha aclarado que la participación de España en la coalición internacional en el mar Rojo anunciada por EEUU "está sujeta a decisiones de la UE y la OTAN". Desde el departamento que dirige Margarita Robles se asegura que "España, unilateralmente, no participará en este ámbito".

La fragata española Victoria F-82 inició a mediados de octubre una nueva rotación en la zona del cuerno de África. Su presencia, de cuatro meses y medio, tiene lugar en el marco de la operación Atalanta, dedicada a la lucha contra la piratería en aguas del Océano Índico, frente a las costas de Somalia. Ese despliegue lo coordina la European Union Naval Force (EUNAVFOR), al que podrían referirse las reservas del Ministerio de Defensa español.

En qué se traduce el despliegue

Los buques militares participarán bajo el paraguas de la Fuerza Operativa Combinada 153 y no escoltarán necesariamente a un buque en concreto, sino que se situarán para proporcionar protección general al mayor número posible en un momento dado, informa CBS News. Algunos países realizarán patrullas conjuntas, mientras que otros proporcionarán apoyo de inteligencia en el sur del mar Rojo y el Golfo de Adén.

Qué es la Fuerza Operativa 153

La operación 'Guardián de la Prosperidad' estará coordinada por la ya existente Fuerza Operativa Combinada 153, que liderada por EE UU ha tenido el apoyo de otros 39 países. Fue creada en abril de 2022 para mejorar la seguridad marítima en el mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb y el Golfo de Adén. Hasta ahora ha sido principalmente una estructura de cuartel general, pero el objetivo de la nueva misión es proporcionar buques y otros activos para una protección más activa.

Imagen del destructor USS Carney. CONTACTO vía Europa Press

Qué despliegue tiene ya EEUU en la zona

Desde que se inició la crisis entre Israel y Hamás, Washington ha enviado 19 buques de guerra a la región. De ellos doce están operativos en el mar Rojo, a través del Mar Arábigo y hasta el Golfo Pérsico. Dos de esos barcos son portaaviones, algo único en el despliegue naval de EEUU en Oriente Próximo.

Dos destructores de la Armada estadounidense, el USS Carney y el USS Mason, se desplazan actualmente por el estrecho de Bab al Mandeb para ayudar a disuadir y responder a los ataques de los hutíes. De momento, EE UU no ha contraatacado. El lunes a Lloyd Austin se le preguntó por qué el Pentágono no había respondido a los misiles hutíes y no respondió.

Cómo han respondido los hutíes

Aseguran que sus ataques contra barcos vinculados a Israel en el mar Rojo van a continuar. Uno de los portavoces de los hutíes de Yemen ha "aconsejado" a los países a no participar en esta misión por ser "deshonrosa" y "una vergüenza" que además será respondida.

"Estados Unidos debería tratar de poner fin a los crímenes de genocidio en Gaza en lugar de establecer una coalición internacional para proteger a sus autores", ha declarado Mohamed al Bukaiti, miembro del politburó de Ansarulá, el nombre oficial del movimiento hutí,

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), Bukaiti ha escrito: "Incluso si Estados Unidos logra movilizar al mundo entero, nuestras operaciones militares no cesarán a menos que cesen los crímenes de genocidio en Gaza y se permita que alimentos, medicinas y combustible entren a su población sitiada, sin importar los sacrificios que nos cueste".