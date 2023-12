La drástica decisión de Aitana por su salud mental: "Me estaba volviendo un poco loquita"

Aitana ha hablado con el streamer Ibai Llanos en directo en una charla en la que ha reconocido que estaba muy contenta tras haber conseguido vender todas las entradas para el concierto que va a dar en el Santiago Bernabéu el próximo 28 de diciembre de 2024.

Así, la catalana ha comentado que tomó la decisión de actuar en un estadio tan grande tras mucha insistencia de la gente. No obstante, ahora prefiere no hacer caso a los que le piden que saque una segunda fecha.

"Pensaba que me iba a costar un año llenarlo", ha reconocido. Por eso, no tiene otra fecha preparada. "No sé si podría llenar otra fecha, pero sería demasiado loco, no lo voy a hacer", ha añadido: "Prefiero preparar una única fecha, me parece muy bonito que sea la primera vez que haga un estadio".

Además, en la charla también ha habido espacio para hablar de cosas más privadas para la artista. Si hace unos días confesaba su nueva situación sentimental -"Nunca he sido una persona que ha estado mucho tiempo soltera. Desde que empecé a tener novio con 17 años, he ido teniendo novios sin parar, nonstop. Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos", dijo-, ahora ha hablado de su salud mental.

Entonces, la cantante ha confesado que ha borrado las redes sociales de su móvil. "Me he quitado las redes sociales de mi móvil", aseguraba la artista, que indica que en su móvil solo tiene instalado el WhatsApp e Instagram. "Estaba perdiendo demasiado mi tiempo mirando la pantalla... Mi mente se estaba volviendo un poco loquita", ha admitido.

"¿En qué momento te diste cuenta de lo de las redes sociales?", le preguntaba Ibai, a lo que ella contestaba: "Inevitablemente, se estaba hablando mucho de mí, principalmente por mi vida personal. Hay muchas cosas que dicen que son mentira. Te quedas mirando el vídeo en TikTok, por ejemplo, y piensas: 'no entiendo por qué dicen esto'. Al ver ese vídeo, el algoritmo te saca 800 más de ti, de esa cosa que dices, no sé qué, lo otro... Llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen que prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa", detallaba ella.