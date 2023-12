Aitana se sincera sobre su soltería tras romper con Sebastián Yatra: "Estoy con ganas de pasarlo bien"

Aitana ha hablado por primera vez sobre su soltería desde que se conociese su ruptura con Sebastián Yatra. A pesar de que a la española nunca le ha gustado hablar de su vida privada, el éxito de sus últimos shows en Argentina ha hecho que se sienta lo suficientemente cómoda allí como para sincerarse sobre su situación sentimental, según informa Diez Minutos.

Ha sido en el programa 'Sería increíble' del canal Olga, donde Aitana ha explicado como se siente estando soltera. "Nunca he sido una persona que ha estado mucho tiempo soltera", confesaba la cantante. Además, explicaba que su primera relación fue con 17 años. "Desde entonces he ido teniendo novios sin parar, nonstop", recalcaba de nuevo.

Estar soltera es algo relativamente nuevo para la Aitana, sin embargo, quiso dejar claro que por el momento quiere mantenerse así. "Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...", aclaraba la cantante después de que la preguntasen si estaba intercambiando mensajes con algún nuevo pretendiente.

Además de hablar de su soltería, la cantante también desvelaba sus deseos ser madre joven, ya que, según explicaba, siempre ha tenido "mucho instinto maternal". No obstante aún queda tiempo para ver a Aitana en esa faceta. "Creo que ahora me quiero centrar más en mi carrera. No me veo siendo madre en un plazo corto de tiempo como siempre pensé", afirmaba la artista.

Aitana continuaba abriéndose a lo largo de toda la entrevista, donde también confesaba tener un gran miedo a la muerte. "Tengo miedo a volar, a pesar de que lo hago mucho. Pero yo creo que es más bien un miedo a morir. Soy muy hipocondriaca", explicaba la cantante, aunque aseguraba estar en proceso de ir superándolo poco a poco.

Lo que está claro es que, a pesar de esos pequeños retos por superar y los cambios que está viviendo en el plano sentimental, lo que Aitana mantiene son las gana de seguir cosechando éxitos nacionales e internacionales. Tras su éxito en España y Latinoamérica con su 'Alpha Tour', ha colgador el cartel de 'sold out' en su próximo concierto en el Santiago Bernabeu.