Las referencias de Aitana a su ruptura con Sebastián Yatra en su concierto en Madrid: "¿Dónde están esos corazones rotos?"

Después de confirmarse su ruptura con el cantante Sebastián Yatra, Aitana se ha abierto en varias ocasiones con el público en sus conciertos y se ha dejado llevar por sus emociones. En su última actuación en el Wizink Center de Madrid la artista volvió a hacerlo durante su discurso antes de interpretar su canción Ahora que ya no estás.

"¿Dónde están todos esos corazones rotos?", exclamó la cantante durante el concierto, pidiendo que levantaran la mano. Después, fue ella misma la que alzó el brazo antes de comenzar a cantar. Esto ha hecho pensar que el que tomó la decisión de acabar con la relación fue el artista colombiano.

Minutos antes, para dar paso a su canción Ella bailaba, Aitana comentó lo feliz que se sentía por estar allí y volvió a dirigirse abiertamente a su público. "Soy muy transparente con mis emociones, no me las callo, no me las guardo. Así soy. Y me está gustando mucho llorar bailando también", expresó la catalana, haciendo referencia a uno de los versos de su canción.

Mientras tanto, en Latinoamérica comenzaron los rumores de una reconciliación entre Sebastián Yatra y su expareja, la artista Tini Stoessel. La argentina también dejó el pasado verano su relación con el futbolista Rodri De Paul, con el que estuvo un año.

Lo comentaron en el programa argentino Socios del espectáculo, donde la periodista Paula Varela aseguró que sería "el nuevo viejo romance de Tini y Sebastián Yatra". La periodista expresó que "vienen teniendo charlas desde hace tiempo, incluso antes de que ella rompiera con el futbolista", según le informaron miembros del entorno cercano de los artistas.

Aitana demuestra en sus conciertos que no está pasando por un buen momento sentimental. Pero a la artista también se la ha relacionado con otra persona que podría estar devolviéndole la ilusión. Es el cantante Rels B, con el que lanzó este año la canción Miamor, el que se habría convertido en una figura de apoyo fundamental para la artista.