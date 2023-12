Aitana habla con Ibai Llanos sobre su concierto en el Bernabéu: "Prefiero hacer una fecha única"

Aitana se encuentra de gira en Argentina y ha hecho un hueco en su promoción por Buenos Aires para hablar con el streamer Ibai Llanos en directo.

La catalana ha reconocido que estaba muy contenta tras haber conseguido vender todas las entradas para el concierto que va a dar en el Santiago Bernabéu el próximo 28 de diciembre de 2024.

Ha comentado que tomó la decisión de actuar en un estadio tan grande tras mucha insistencia de la gente. No obstante, ahora prefiere no hacer caso a los que le piden que saque una segunda fecha.

"Pensaba que me iba a costar un año llenarlo", ha reconocido. Por eso, no tiene otra fecha preparada. "No sé si podría llenar otra fecha, pero sería demasiado loco, no lo voy a hacer", ha añadido: "Prefiero preparar una única fecha, me parece muy bonito que sea la primera vez que haga un estadio".

Ahora, se va a tirar un año preparando el show, que espera que dure tres horas y tenga cientos de invitados que canten sus propias canciones. Además, también planea estrenar un par de temas más y estrenar su primera película con Netflix.

Llanos también le ha preguntado sobre la última edición de Operación Triunfo. La extriunfita ha reconocido que no está siguiendo mucho el programa porque ha decidido quitarse de las redes sociales, pero que quiere planear una visita pronto.

Como siempre, ha sido muy discreta con su vida personal. Ha recalcado que está soltera y ha revelado que pasará la Nochevieja en Costa Rica con sus amigos. "Me iba a ir a Maldivas, pero es un destino más de pareja y pensé que '¿qué iba a hacer allí yo ahora mismo?'", ha dejado caer.