Puente duda si pactar con Bildu es "faltar más a la memoria" que usar la Fundación Miguel Ángel Blanco para "financiarse ilegalmente"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes el derecho a la participación política de Bildu tras el pacto entre socialistas y abertzales para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Y se cuestiona si este acuerdo es "faltar más a la memoria" que "financiarse ilegalmente" con la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Con esta pregunta, Puente ha hecho referencia a los informes policiales de hace una década que durante la instrucción del caso Gürtel concluyeron que el PP utilizó la fundación que lleva el nombre del concejal asesinado por ETA para facturar de manera fraudulenta gastos de campañas electorales dentro del entramado liderado por Francisco Correa.

En un foro de El Mundo-Diario de Castilla y León, en Valladolid, Puente ha recordado que durante los ocho años que fue alcalde de esta localidad dedicó una calle a la memoria de Miguel Ángel Blanco, y ha señalado que "una cosa es respetar la memoria a las víctimas del terrorismo y otra, reconocer el derecho a la participación política de quienes en este momento han abandonado cualquier atisbo de uso de violencia". No obstante, considera que es "mucho peor" para la memoria de Miguel Ángel Blanco "financiarse ilegalmente usando su Fundación".

El ministro también ha comparado los acuerdos de PP y Vox con los alcanzados por su partido con Bildu y que motivaron una manifestación en contra este domingo en la capital navarra. A su juicio, esta protesta "no es una actitud muy democrática que digamos", tras asegurar que no entendía estas protestas. "No entiendo manifestación, es como si yo hubiera protestado en Valladolid cuando el PP pactó con Vox", ha zanjado.

Durante su intervención, Puente ha recordado que el popular Javier Maroto, cuando era alcalde de Vitoria, tendió puentes con Bildu, partido político que, a juicio del ministro, "ha cumplido las reglas y tiene derecho a hacer vida política", informa Ep.

El ministro ha insistido en hacer una "reflexión" en torno a la participación política de Bildu y ha recordado que en sus 55 años de vida, más de 40 ha convivido con la existencia de ETA. "Yo también he tenido que mirar debajo del coche y pensé, supongo que como tantos, que eso nunca terminaría, formaba parte de nuestro paisaje, el despertar con el sobresalto de algún atentado y pensábamos que esto no iba a acabar pero, acabó hace unos cuantos años", ha relatado.

En este sentido, ha dicho que en aquel momento nadie hubiera creído que quienes "mataban o simpatizaban" con ETA iban a hacer política. "Si eso hubiera pasado, todos hubiéramos dicho: '¿dónde hay que firmar?'", ha apuntado, pese a señalar que ahora a algunos "tampoco les vale que hagan política".

"No queremos permitirle hacer política en plenitud de derechos como a los demás, esto no tiene sentido. Espero que se recapacite sobre dónde se están dirigiendo en determinados ámbitos el país", ha defendido, tras lo que ha considerado que un partido como Bildu tiene "derecho a hacer vida política como los demás".