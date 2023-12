Puente, tras el rifirrafe con Ayuso, reconoce que él gestiona sus redes: "Son una prolongación de lo que es un político"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que hace tiempo que decidió ser él quien gestione sus redes sociales, ya que considera que "son una prolongación de lo que es un político".

Puente se ha referido a este asunto durante su intervención en el foro 'Conversaciones Políticas' en Valladolid y ha considerado que se "malinterpretó" la recomendación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la contratación de un community manager.

"Lo que me decía es que esa forma de llevarlo requiere un esfuerzo muy grande, que, claro, que a una persona con estas responsabilidades le resulta muy complicado hacer", ha explicado, tras lo que ha insistido en que él "mantiene su estrategia".

"Las redes son una parte y una prolongación de lo que es un político, si yo pusiera a alguien al frente, le estaría dando gato por liebre a los ciudadanos, es decir, habría alguien, un profesional, que sabe mucho más que yo, que está en lo políticamente correcto, que nunca se calienta, que nunca se enfría, que sólo lanza mensajes institucionales, seguramente lo haría estupendamente, pero ese no sería yo", ha relatado.

Sabía que iba a ser ministro desde verano

"Yo hace mucho tiempo, mucho, decidí que iba a ser yo. Para bien y para mal. Yo no quiero engañar a nadie, no quiero que nadie me apoye en función de lo que crea que soy, sino de lo que soy, quiero que la gente vea quién soy y si me eligen, lo hacen sabiendo a conciencia quién tienen delante", ha explicado.

Por otra parte, el ministro de Transporte ha explicado que sabía que iba a ser ministro si Sánchez lograba formar gobierno desde el verano y ha insistido en que el presidente no le recomienda en ningún caso "ser el azote del PP". "Lo que me encomienda es que utilice la palanca del ministerio para transformar el transporte de este país y la movilidad de este país", ha zanjado.