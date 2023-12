La amiga de Carmina Ordóñez, que la 'encontró' sin vida hace 19 años, revela la fobia que ha desarrollado a raíz de aquello

Eva Carreño fue amiga íntima de Carmen Ordóñez. Ella la encontró muerta en la bañera de su casa el 23 de julio de 2004, un hecho que la destrozó y le ha provocado una fobia que todavía continúa.

Eva ha hecho una declaraciones a la revista Pronto en las que asegura que el hallazgo del cadáver de su amiga en la bañera, víctima de una sobredosis de drogas y alcohol, fue una imagen desgarradora para ella que, además, le ha dejado una fobia al agua: "Yo tengo un problema con el agua, tengo un estrés postraumático. Yo no puedo ver las bañeras, agua... cualquier imagen que veo en televisión no puedo verla".

Eva asegura que, a pesar del dolor y del trauma sentidos, siempre recordará a su amiga con mucho cariño: "La echo mucho de menos y jo, no sé, esto va siempre conmigo". Entre lágrimas, habló de Carmina, que falleció a los 44 años, con mucha admiración. "Hubiera sido la mejor influencer, hubiera sido la leche" dijo de aquella a la que muchos llamaban 'La Divina'.

Sobre la enemistad entre Carmina e Isabel Pantoja, la siguiente mujer del que fuera su marido, Paquirri, Eva dijo que todavía hay muchas cosas sin decir sobre ellas: "Demasiadas, demasiadas. Pero bueno, también me gusta que con el tiempo han visto que era una persona muy buena (Carmina)... Hay cosas muy feas, ahí lo dejo".

Eva escribió en su Instagram, junto a una imagen con Carmina, un largo texto en el que siembra dudas sobre quién acompañaba a su amiga el día en que murió.

"Guardo tus cosas como si de un tesoro se tratase. También guardo el último taxi que me llevo a tu casa ese maldito 23 de julio de 2004, encontrándome gente en ella, preparando un escenario dantesco NO ME ESPERABAN... Si una de tus “queridas amigas” hubiera llevado a homicidios una grabación en una cinta que se hizo una semana después, a la persona que estuvo contigo esa noche, todos sabríamos qué te pasó ... pero como es una cobarde de m*erda, sigue callada, ahí lo dejo... eso sí, digo bien alto que hubo una omisión de auxilio. Falleciste a las 8 de la mañana, yo llegue a las 12 y repito, me abrieron la puerta debido a mi insistencia, sabía que estabas en casa, pero no así... y que estabas acompañada también, me lo contabas en tus sms de esa madrugada".

Eva Carreño ha superado también su propio viacrucis, una enfermedad cardíaca provocada, según ella, por una medicación prescrita por su siquiatra. Ingresó en el hospital con una miocardiopatía severa, una insuficiencia mitral muy fuerte, y con propensión a una muerte súbita.

Eva relató en su momento: "No tenía fuerzas, estaba muy débil, no podía andar, me pasé tres años postrada en una cama, era incapaz de hacer cosas, estaba muerta en vida. Me implantaron un desfibrilador". Eva está tres años después, totalmente recuperada.