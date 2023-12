Yaiza Martín engorda 30 kilos tras 'Supervivientes': "No quiero decir que lo estoy sufriendo..."

Yaiza Martín ha hablado del trastorno que padece tras salir de Supervivientes y que ha provocado que haya aumentado hasta 30 kilos. Lo ha hecho después de las críticas recibidas debido a su aumento de peso. Así, y muy harta de leer cada día comentarios hirientes, la canaria ha hablado del problema de salud mental que sufre y que ha requerido tratar con medicamentos.

Precisamente por culpa de su medicación, la pareja de Ginés Corregüela ha engordado considerablemente. "No me entran ni los leggins", dice en sus redes, reflexionando sobre la horquilla de peso en la que siempre se mueve y de la enorme diferencia que hay respecto a la de ahora.

"No quiero decir que lo estoy sufriendo, porque no lo voy a sufrir más. No lo voy a padecer y no voy a hacer que mi entorno lo pase mal", expresa. "Hay un cambio físico. Hay un cambio hormonal, de carácter y lo va a seguir habiendo", advierte.

"¿Saben por qué? Para todo aquel que sabe más que uno sin preguntar y para todo aquel que ha hablado sin siquiera preguntarme, solo lo voy a decir una vez. Esto es mi cambio físico, psíquico, moral, de tallas, de humor. Esto es por lo que ustedes me llaman gorda. Esto es lo que hace que esté hinchada, fea, como ustedes dicen", revela, ante las críticas.

"A lo mejor muchos de los que están aquí están padeciendo esto en la actualidad y lo último que hay que hacer es echarles la pierna encima o reírse de sus cambios, porque no ayudan", zanja la canaria.