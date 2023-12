Cuándo nació realmente Jesús y por qué los investigadores lo alejan del 25 de diciembre

Estamos inmersos ya en la celebración de la Navidad, que no es otra cosa que la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, cuya fecha, tradicionalmente, se considera el 25 de diciembre. Pero los expertos en el Cristo histórico rechazan, casi por unanimidad, que este personaje clave en la historia de la Humanidad naciera en estas fechas.

Tal y como recoge en un reportaje Live Science, la mayoría de los estudiosos coinciden en que no nació un 25 de diciembre, y de hecho, ni siquiera en el año 1 de nuestra era.

Los investigadores han especulado que la Iglesia Católica Romana eligió el 25 de diciembre porque se relaciona con el solsticio de invierno y las Saturnales, un festival dedicado a la deidad romana Saturno.

La iglesia también podría cooptar esta popular fiesta pagana, así como la celebración invernal de otras religiones paganas, al elegir este día para celebrar el cumpleaños de Jesús, según el estudioso Ignacio L. Götz en su libro Jesús el judío: Realidad, Política y mito: un encuentro personal.

Sin embargo, nadie sabe exactamente cuándo nació Jesús. Algunos estudiosos creen que nació entre los años 6 a. C. y 4 a. C., basándose en parte en la historia bíblica del rey Herodes el Grande.

En un intento de matar a Jesús, el rey supuestamente ordenó la muerte de todos los niños varones menores de dos años que vivían en las cercanías de Belén, evento conocido como la masacre de los inocentes. Esto ocurrió poco antes de la muerte del propio Herodes, fecha que aún se discute.

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, incluidos Peter Richardson y Amy Marie Fisher en su libro Herodes: Rey de los judíos y amigo de los romanos: Segunda edición, siguen la fecha utilizada por los historiadores romanos, que creían que Herodes murió en el 4 a. C.

Pero los historiadores no están de acuerdo sobre el año real de la muerte de Herodes, y muchos han argumentado que el infanticidio en masa no es más que una leyenda. En su libro Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth, el erudito bíblico y autor Reza Aslan escribió que la masacre de Herodes fue "un evento para el cual no existe ni la más mínima evidencia que lo corrobore en ninguna crónica o historia de la época, ya sea judía, cristiana o romana".

La pista de la Estrella de Belén

Otros eruditos han intentado correlacionar la Estrella de Belén, que supuestamente anunció el nacimiento de Jesús, con acontecimientos astronómicos reales para señalar su año de nacimiento. Por ejemplo, en un artículo de 1991 en el Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, el astrónomo Colin Humphreys propuso que la legendaria estrella era en realidad un cometa de movimiento lento, que los observadores chinos registraron en el año 5 a. C. Sin embargo, la teoría de Humphreys ha sido refutada desde entonces.

El mes del nacimiento de Jesús también ha sido un punto de debate, con una teoría que sugiere que la Estrella de Belén pudo haber sido Venus y Júpiter unidos para formar una luz brillante en el cielo, un evento raro que ocurrió en junio del 2 a. C. Otra posibilidad es una conjunción similar entre Saturno y Júpiter, que ocurrió en octubre del año 7 a. C.

También se ha especulado que Jesús naciera en primavera. Götz sugiere que Jesús podría haber nacido "a finales de la primavera del año porque los embarazos comenzaron en el otoño, después de que terminaron las cosechas y había suficiente dinero para un banquete de bodas".