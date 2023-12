Aunque hace año y medio daba la sensación de que Amanda Bynes se convertiría en la nueva Britney Spears, pues consiguió deshacerse de la tutela paterna, pero sus repetidos brotes psicóticos, uno de los cuales le llevó a pasear desnuda por las calles de Los Ángeles, hizo que volviese a ser internada en un centro de salud este mismo verano, algo que hizo por su propio pie.

Aun así, nada más salir de este segundo centro, parece que la intérprete de 37 años y conocida por series como Todo eso y más y El show de Amanda está intentando reconducir su vida. Y para ello acaba de debutar en el mundo del pódcast con uno dedicado a entrevistas a amistades y conocidos que conduce junto con Paul Sieminski, a quien conoció precisamente durante su tratamiento.

Pero en dicho primer programa, lanzado el pasado sábado 9 de diciembre en Spotify y Youtube, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su renovada apariencia, dando por seguro los fans que la actriz que triunfase en la década de los 2000 había pasado por la camilla en una operación de cirugía estética.

Por ello, ella misma subió a sus redes —se ha abierto una nueva cuenta en Instagram, donde ya acumula más de 50.000 followers— un vídeo en el que explicaba la razón detrás de su actual apariencia, con el pelo platino, las cejas teñidas de azul y la decoloración del tatuaje de un corazón que tenía en su pómulo izquierdo.

Bynes se ha sometido a una blefaroplastia. "He visto un par de comentarios en internet que aseguran que tengo una nueva apariencia, y nunca antes había sido honesta sobre esto, pero lo cierto es que me he sometido a una cirugía de blefaroplastia en los pliegues de la piel y en las esquinas de los ojos", ha explicado.

"Ha sido una de las mejores cosas que podría haber hecho para recuperar la confianza en mí misma y me hizo sentir mucho mejor conmigo misma", ha declarado la intérprete sobre este procedimiento que corrige el envejecimiento facial eliminando el exceso de piel y de bolsas en los párpados.

Los padres de Bynes por ahora siguen confiando en ella para que no vuelva a caer en la espiral de polémicas con drogas y alcohol de hace algunos años y no se plantean volver a pedir la tutela. Además, en vista de su recién estrenado pódcast y de sus redes, da la sensación de que ha conseguido retomar las riendas de su vida.