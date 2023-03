La actriz Amanda Bynes, internada en un centro psiquiátrico tras ser vista desnuda paseando por las calles de Los Ángeles

La actriz estadounidense Amanda Bynes ha vuelto a ser ingresada en un psiquiátrico tras ser vista vagando desnuda por una calle de Los Ángeles, EE UU, este domingo. Tal y como aseguró Telecinco, podría tratarse de una nueva recaída debido a sus problemas de drogadicción.

Según el medio estadounidense TMZ, Amanda Bynes detuvo un vehículo en mitad de la carretera y le explicó que había llamado a urgencias, ya que había sufrido un brote psicótico. Los servicios de emergencia, que acudieron a la llamada, llevaron a Bynes directamente a un centro psiquiátrico donde aún sigue ingresada.

No es la primera vez que la que fuera Holly Tyler en Lo que me gusta de ti padece de problemas de salud mental. Desde hace un tiempo, la intérprete, conocida en los años 2000 por sus papeles en Gordo mentiroso o Un sueño para ella, fue diagnosticada con trastorno bipolar. Esto, unido a sus recurrentes excesos, han dado lugar a diferentes escándalos que, al parecer, terminaron alejando a la actriz del terreno profesional.

Tanto es así que la cantidad de detenciones, ingresos en hospitales psiquiátricos y las polémicas que protagonizó la intérprete durante el año 2013 provocaron que la madre de la californiana asumiera su tutela.

No obstante, hace aproximadamente un año, que su progenitora ya no figura como su tutor. Desde entonces, la intérprete había asegurado que iba a empezar a cuidarse con el fin de evitar nuevas recaídas.

Todo parecía volver a la normalidad hasta ahora, momento el que tuvo lugar su nuevo incidente. Page Six tuvo la oportunidad de hablar con la expareja de Amanda, Paul Michael, quien afirmó que todo sucedió porque la actriz no había tomado su medicación. Lo que aún no se sabe es si tras esto sus padres podrían volver a recuperar su tutela.