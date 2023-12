Macaulay Culkin y Brenda Song levantan rumores de boda por un impresionante anillo

Los rumores sobre una más que posible boda entre Macaulay Culkin y Brenda Song se han disparado desde que hace unos días el actor de Solo en casa recibiese su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pues estaba rodeado de sus seres queridos y, en las fotografías, se puede observar un impresionante anillo que llevaba en su dedo anular la también intérprete.

Song, conocida desde que era una estrella infantil sobre todo por su personaje de London Tipton en la serie Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody, apareció en el evento con una enorme alianza en forma de lágrima con diamantes incrustados. Se trata de la misma presea con la que había aparecido unos días antes en en la boda de Kat Dennings y Andrew W.K.

Esto ha conllevado que varias publicaciones norteamericanas como Page Six o E! News estén especulando con la posibilidad de que Culkin y Song, quienes hicieron público su relación en 2017 —después de sus respectivas separaciones de Mila Kunis y Trace Cyrus—, hayan contraído matrimonio y que lo hayan hecho en secreto.

De hecho, el intérprete de 43 años le dedicó durante su discurso de agradecimiento unas bonitas palabras a Song, de 35, asegurándole que era "absolutamente todo" para él. "Eres mi campeona. Hoy eres la única persona más feliz por mí que yo mismo. No solo eres la mejor mujer que he conocido jamás, sino directamente la mejor persona. Me has dado un propósito para vivir: me has dado una familia", dijo Culkin mientras la actriz no podía contenerse las lágrimas.

Aunque los representantes han preferido por ahora no confirmar ni desmentir los rumores de boda, hay varios datos que demuestran que la pareja es muy celosa de su intimidad, además del hecho de que llevan comprometidos cinco años.

Macaulay Culkin y Brenda Song comparten dos hijos, si bien los han mantenido siempre alejados de los focos, siendo su debut precisamente durante la recepción de su estrella en el Paseo de la Fama.

Aunque fue Culkin quien reveló en abril de 2021 que Song había dado a luz a Dakota, que ahora tiene 2 años, fue su hermano, Kieran Culkin, quien dio a conocer el pasado marzo que la pareja había tenido un segundo hijo en secreto, llamado Carson, antes de las anteriores fechas navideñas.