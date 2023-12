Putin aleja las posibilidades de paz con Ucrania el mismo día que un dron ruso se estrella en territorio de la OTAN

Vladimir Putin, en una rentrasmisión en directo, ante las preguntas sin filtro de decenas de periodistas rusos y extranjeros. Esto es lo que ha sucedido este jueves en la ya clásica cita anual del presidente ruso con la prensa (que de forma excepcional no se había producido en 2022). Como era de esperar, al ser la primera gran rueda de prensa desde el inicio de la invasión de Ucrania, buena parte de las cuatro horas de entrevistas se centraron en la guerra. Y como también indicaban todas las previsiones, las repuestas de Putin fueron claras: "La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos". Al tiempo que esto ocurría en Moscú, a miles de kilómetros las acciones militares del Kremlin continuaban y en el marco de los ataques a Ucrania, un supuesto dron ruso se estrelló en territorio rumano, país miembro de la OTAN, haciendo saltar las alarmas.

"¿Cuándo habrá paz?", preguntó uno de los moderadores al presidente ruso, a lo que él respondió que los objetivos declarados por Moscú tres días antes del inicio de la guerra "no han cambiado". "Son la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral", afirmó.

Las preguntas sobre Ucrania continuaron durante minutos y preguntado sobre un posible proceso de paz, Putin aseguró que Kiev no quiere sentarse en la mesa de negociaciones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se niega a dialogar con Rusia mientras Putin siga al frente del Kremlin. Por ello, el presidente ruso aseguró que esto le empuja a tomar "medidas militares". "O nos ponemos de acuerdo sobre la desmilitarización, acordamos unos parámetros concretos, o lo decidimos por la fuerza", dijo.

En respuesta a la pregunta de un corresponsal de guerra ruso, Putin destacó que sus tropas han recuperado la iniciativa en casi todos los sectores. "Incluso siendo modestos, prácticamente en toda la línea del frente nuestras fuerzas están mejorando sus posiciones. Casi todos se encuentran en medio de activas acciones militares", señaló. Asimismo, estimó en 747 los tanques y en casi 2.300 los blindados ucranianos destruidos desde el comienzo de la contraofensiva de Kiev el pasado junio. "No lograron nada en ninguna parte", añadió. La última operación ucraniana en el marco de la contraofensiva fue el "intento de desembarco" en la orilla izquierda del río Dniéper, en la región de Jersón, recordó Putin. "Ni siquiera sé para qué lo hacen. Envían a su gente al exterminio. Los propios militares ucranianos reconocen que es un viaje sin retorno", aseguró.

A la rueda de prensa asistieron también medios occidentales, aunque no fueron muchos los que tuvieron la oportunidad de preguntar. Sobre las relaciones con Occidente, Putin aseguró que "aún" no se dan las condiciones para reanudar el diálogo: "No depende de nosotros, no fuimos quienes estropeamos las relaciones". "Cuando ellos comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas, entonces se sentarán las bases fundamentales para el restablecimiento de las relaciones", señaló.

Putin también fue preguntado sobre la desaparición del opositor Alexéi Navalni de la cárcel en la que se encontraba, tema sobre el que no quiso develar nada. "¿De qué caza de brujas estamos hablando? ¿Qué es lo que hizo (la bruja) que haya que cazarla? ¿Acaso es un importante político opositor?", se limitó a comentar.

Además de periodistas, el mandatario ruso también respondió a algunos ciudadanos, algunos de los cuales se mostraron muy críticos con la situación en el país. Una de las noticias que afecta a la ciudadanía rusa y que Putin aclaró tiene que ver con una posible nueva movilización. "¿Para qué una movilización entonces? A día de hoy no hay tal necesidad", aseguró y añadió que cada día 1.500 voluntarios se alistan para combatir. Reveló que actualmente el contingente ruso en Ucrania lo componen 617.000 hombres, entre los que figuran militares de carrera, movilizados y voluntarios.

Un dron ruso se estrella en Rumanía

Mientras Putin era el centro de la conversación en Moscú, la guerra en Ucrania continuaba. A los combates diarios que se producen en varios frentes del país, este jueves una acción militar provocó la inquietud internacional. Un supuesto avión no tripulado ruso se estrelló duante la madrugada en el sureste de Rumanía, causando un cráter de 1,5 metros de profundidad en la localidad de Grindu, reconoció el Ministerio de Defensa rumano.

Según el parte castrense, el Ejército rumano detectó la presencia de varios drones rusos cerca de su espacio aéreo a escasa altura y desplegó cazas, del tipo F16 y Eurofighter, para supervisar la zona. Poco después encontraron el cráter con el artefacto ruso y el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía local tomaron las medidas de seguridad pertinentes en el lugar del incidente, situado a 6,5 kilómetros de la frontera ucraniana y que no ha dejado heridos.

Según se ha podido saber, Rusia atacó durante la noche con decenas de drones el suroeste de Ucrania, donde se encuentran varios puertos de exportación en el Danubio y del mar Negro. Aunque por el momento Rusia no se ha pronunciado, uno de estos ataques se pudo haber desviado a territorio rumano. Por su parte, el Ministerio de Exteriores condenó con vehemencia el incidente y dijo que representa una nueva violación del espacio aéreo rumano. El embajador ruso en Rumanía fue citado por Bucarest, aunque no ha trascendido más del encuentro. Tampoco la OTAN ha querido hacer comentarios sobre lo sucedido.