Hombres G: "Nos están cortando la libertad de expresión y de pensamiento"

Hombres G ha sido y es uno de los grupos más conocidos de nuestro país. Marcó un antes y un después en el fenómeno fan y ahora, 40 años después, celebran lo que ha sido una larga carrera musical como mejor saben, con música.

Para ello, el grupo ha recopilado todos sus éxitos en cuatro vinilos y dos CD. Del rosa al amarillo, inspirándose en los discos Azul y Rojo de los Beatles, han querido separar con colores su época más adolescente a la más madura. Asimismo, estos vinilos contienen 39 canciones y cuyo audio ha sido remasterizado especialmente para la ocasión en los estudios Abbey Road de Londres.

El grupo ha concedido una entrevista a los 40classic en la que han hablado de todo de asuntos y sin tapujos, como bien acostumbran a hacer. Una de las polémicas más sonadas del grupo se producía hace tan solo un año, en el programa de televisión Pasapalabra en el que se criticó una frase de una de sus canciones más icónicas.

"Voy a vengarme de ese marica" de la canción Sufre mamón es la estrofa que la colaboradora de televisión Ana Morgade cuestionó y que causó un auténtico revuelo social. Sobre esto, David Summers ha sido muy claro: "Para nosotros es una palabra más. El problema es la pérdida absoluta del sentido común. La canción no pretende ofender a nadie, es un chiste. De hecho, nunca se ha ofendido nadie hasta ahora y hace 40 años que la hicimos".

No obstante, hace tan solo unos meses Talía tuvo que eliminar la palabra 'marica' y el cantante explica el motivo real de ello. "Thalía me dijo que si no borramos la palabra no se va a radiar ni promocionar. Ese tema es mucho peor en Estados Unidos que aquí, el del postureo, este tonto de los últimos años".

Sobre la libertad de expresión

Pero esto no termina ahí y el batería Javier Molina se atreve a hablar de libertad de expresión en la sociedad actual. "No es que la gente le ha dado por pensar así, esto viene de una ideología política determinada que está invadiendo el puto planeta, nos están cortando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Es una forma de dictarte lo que hay que hacer, de dictadura".

Aunque no se consideran parte de la Movida madrileña como tal, ya que llegaron unos años después, sí que piensan que esa apertura de mentes los benefició. "Los chavales teníamos ganas de crear y todo el mundo decía lo que salía de los huevos sin tener que pensar que he ofendido a un gay, a un hetero, a una vaca o a una gallina", dice Molina. Sobre lo que Summer añade: "Había una especia de necesidad de ser un poco aberrante, había que ser un poquito provocador".

Hombres G fue un auténtico fenómeno social, pero también fan que no terminó hace años, sino que sigue existiendo y que incluso se ha expandido. "Ahora tenemos niñas con 13 años que entran en el camerino llorando que podrían ser ya no mi hija, sino mi nieta", asegura el vocalista.