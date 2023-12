Orbán se niega a que se negocie la adhesión de Ucrania pese a que Bruselas le ha liberado 10.200 millones a Hungría

Viktor Orbán no cede. "La ampliación no es un tema teórico, sino un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas e incluso con la evaluación de la Comisión tres de siete no están cumplidas. No hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania". Más rotundo no puede ser y sigue cerrado en banda. No va a dar su voto a favor para que se inicien negociaciones de entrada con Kiev, y es un tema en el que se necesita unanimidad entre los 27. Así se ha expresado, de hecho, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que arranca este jueves en Bruselas.

