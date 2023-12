De 'Supervivientes' a defender la gestión de Puente en Twitter: las perlas de Sánchez en la presentación de su nuevo libro

La presentación del segundo libro del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, celebrada este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha estado plagada de momentos anecdóticos. El evento ha sido moderado por la periodista Ángeles Caballero y por el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en preguntarle a Sánchez si bloquearía a alguien en sus redes sociales o si había convocado las elecciones del 23 de julio para dejar sin vacaciones a la presentadora Ana Rosa Quintana.

Una de las 'perlas' lanzadas por Sánchez durante la presentación de su libro Tierra firme ocurrió cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si bloquearía a alguien en sus redes sociales, en referencia a los recientes bloqueos que ha realizado el ministro de Transportes Óscar Puente a algunos dirigentes del PP. "Yo se lo he dicho muchas veces a Óscar Puente. Hay dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida: una fue hace más de veinte años dejar de fumar y hace más de diez años dejar mis redes sociales en manos de una community manager", ha dicho Sánchez.

"Ese es mi estilo, Óscar tiene el suyo y lo hace muy bien", ha dicho el presidente del Gobierno, lo que ha provocado la risa de los presentes incluyendo la del propio Puente. "Que tu bloquees a alguien en tu cuenta personal de Twitter es como la noche y el día. No tiene nada que ver, las dimensiones son completamente distintas", ha continuado. También ha dicho que Puente "es un gran ministro" y que llevaba mucho tiempo "detrás de él para que viniera al Consejo de Ministros".

Otro de los momentos anecdóticos del evento ha sido cuando Jorge Javier Vázquez ha hecho referencia al reality show Supervivientes. "Si tú tuvieras que ir a un programa de televisión no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes", le ha dicho el presentador de Telecinco al presidente del Gobierno, quien no dudó en tirar de la ironía para seguir la broma de Vázquez. "¿Pero, eso donde lo grabáis? ¿Ahí en Honduras? Lo hacéis en El Salvador como tenemos un mediador...", ha respondido Sánchez, provocando una vez más la risa de los asistentes.

Las elecciones generales del pasado 23 de julio también fueron tema de conversación. "¿Convocaste las elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?", le preguntó el presentador. Las risas volvieron a apoderarse de la sala y Sánchez evitó contestarle. Seguidamente, el presidente del Gobierno hizo referencia a Borja Semper, portavoz nacional del Partido Popular, y Vázquez lo interrumpió: "Me pronuncias 'Borja' y me da miedo", refiriéndose a Borja Prado, expresidente de Mediaset.

Con respecto a las elecciones generales el presidente del Gobierno ha reconocido que las adelantó "porque quería ganarlas" y también se refirió a los memes que surgieron en ese momento. "Perro Sánchez no estaba planificado. No convoqué las elecciones generales el 23 de julio sabiendo que el 21 de julio era el día mundial del perro", confesó Sánchez. También indicó cuál fue su reacción al ver uno de los memes que se crearon al respecto. "Cuando vi un meme que decía 'Más sabe Perro Sanxe por perro que por Sanxe' me pareció brillante", expresó.