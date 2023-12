La UE abre la puerta a sancionar a los colonos israelíes en Cisjordania y varios países piden endurecer las sanciones contra Hamás

Las sanciones contra Israel por parte de la UE parecen estar ya encima de la mesa, al menos de forma parcial. "Ha llegado el momento de pasar de la palabras a los hechos, de la preocupación y de la condena a tomar las medidas que podemos tomar contra los actos de violencia en Cisjordania", en referencia implícita a los colonos israelíes de la zona. Así se ha expresado este lunes el Alto Representante, Josep Borrell, tras la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, donde también ha anunciado que la diplomacia europea diseñará una 'lista negra' de personas por ataques contra Palestina.

Además, Francia, Alemania e Italia han propuesto ampliar también las medidas restrictivas contra Hamás por sus actos terroristas, con un nuevo régimen de sanciones del que todavía faltan detalles. Este punto también se ha debatido, según Borrell, pero todo el contenido del encuentro lo 'heredarán' los líderes en la cumbre del Consejo Europeo de este jueves y viernes.

"Los bombardeos continúan con una intensidad extraordinaria y desde foros como el G7 hemos pedido que Israel no use en el sur las mismas tácticas que en el norte de Gaza, pero son las mismas o incluso peor", resumió ya el jefe de la diplomacia europea antes del encuentro de este lunes con los ministros. En este sentido, considera que las perspectivas "son realmente oscuras" en lo que se refiere a los asesinatos de civiles.

Por otro lado, países como Francia, España o Bélgica han insistido en la necesidad de "un alto el fuego permanente" que permita el inicio de unas negociaciones entre las partes. "La situación es extremadamente preocupante", aseguró la ministra belga, Hadja Lahbib, en una posición defendida también por José Manuel Albares.

No se olvida la UE de la invasión rusa de Ucrania pese a que ahora la mirada esté mucho más puesta en Oriente Medio. Ese 'abrazo' a Kiev se ha visto con la presencia en la reunión del ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba. A medio y largo plazo Ucrania quiere estar dentro de la Unión y el ministro ha avisado a sus homólogos comunitarios de que su país "ha hecho los deberes", por lo que los 27 tienen que dar, a su juicio, la luz verde para que se inicien las negociaciones de entrada, sobre todo después del informe favorable de la Comisión Europea.

"No puedo imaginar, no quiero hablar de las consecuencias devastadoras que habría, si el Consejo Europeo fracasa en tomar esta decisión no solo por Ucrania, sino para toda la ampliación", sostuvo Kuleba, con la sombra del veto húngaro precisamente a la apertura de negociaciones, tal como ha anunciado el primer ministro Viktor Orbán. Ucrania espera sortear ese bloqueo. "No es momento de debilitar el respaldo, todo lo contrario", concluyó, añadiendo también el factor de la ayuda militar y económica.