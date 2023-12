El PP acusa al Gobierno de tener "cero interés" en acordar con los territorios una política fiscal ante la ausencia de Cataluña

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado al Gobierno de tener "cero interés" en acordar con los territorios una política fiscal. Y es que, según ha recordado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes ha sido convocado "en el último momento", ya que quedaba menos de un mes para celebrar la segunda reunión anual.

Asimismo, el PP asume que la reunión en la que el Gobierno informa a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad para preparar los Presupuestos no tiene ningún tipo de validez por la falta de participación de Cataluña. "De quien depende Pedro Sánchez no acude y cualquier cosa que se proponga en este organismo quedará supeditada a la aprobación final del Gobierno de Cataluña". De ahí que la conclusión a la que llegan desde Génova es que si el Ejecutivo "no puede ofrecer nada" a los territorios en materia de financiación autonómica ante la ausencia de un territorio clave lo que harán este lunes es tan solo "cumplir con un trámite", ha señalado en rueda de prensa tras el comité de dirección.

En dicha reunión, los populares han puesto el foco en el debate de la ley de amnistía que se celebra este martes en el Congreso para el inicio de su tramitación. Esta mañana, el líder del PP ya ha avanzado que hará uso de la palabra porque de lo contrario sería un acto de "cobardía". En este sentido, fuentes del PP han avanzado que una vez que marquen postura en el debate de este martes se dedicarán a ir sacando iniciativas contra esta ley tanto en el Congreso como en el Senado. "Tenemos luces largas, pero semana a semana".

Asimismo, el comité ha analizado el "balón de oxígeno" que considera el PP que ha dado el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno, de quien dice que "habrá un momento dado" en el que el pueblo español querrá "colgar de los pies". Para los populares, Vox y Sánchez se necesitan: "Se juntan el hambre y las ganas de comer. No vamos a participar de este banquete".

Ante ello, el portavoz popular ha instado a los suyos a "centrarse y no despistarse" en su objetivo que debe de ser el PSOE y no Vox. "España no está para escaramuzas sino para política de altura", ha apremiado Sémper ante la tensión política.